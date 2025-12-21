越後平野(新潟平野)の北部に位置する新潟県新発田市(しばたし)は、全国的にも有名な月岡温泉や、四季を通じて楽しめる山から海までの豊かな自然など、観光資源が充実しているまち。県内有数のコシヒカリやアスパラガスなどの農産物の産地でもあります。

今回は、新発田市にふるさと納税返礼品を提供している事業者「びいどろ」と返礼品を紹介していきます。

新発田市の返礼品提供事業者「びいどろ」について

軍司硝子工芸社 手造りガラス工房 びいどろ

・所在地：新潟県新発田市月岡1109カリオンパーク

新発田市の観光名所である月岡温泉の近くに、お土産ショップとガラス工房を構える「びいどろ」。

40年前から、定番のレトロなデザインの製品やカラフルなガラス製品など手軽で日常生活に使いやすいものを、「手作りガラス食器を毎日の生活の中で使用していただきたい」という思いを込めて製作しています。

職人が一つ一つ手作りしたオリジナルガラス製品は、手作りならではの温かさ。食器や花器、オルゴール、ランプシェードなど、世界でたった一つの製品に出会えるのも魅力です。

また、工房の見学や手作りガラス体験も実施。吹きガラス、とんぼ玉作り、ガラス研磨など、気軽にガラス作りを楽しむことができます。

「びいどろ」の返礼品への想いとこだわり

県内外問わず全国から多くの人たちが訪れていることが評価され、新発田市の担当者から「地域の魅力を発信する返礼品として、ぜひ出品していただきたい」という提案があり、ふるさと納税返礼品の提供事業者となったのだそう。

返礼品として提供している「手造り吹きガラスペアグラス 2個セット」は、ハンドメイド吹きガラスのブルーペアグラス柄入タイプセット。口当たりがやわらかく、毎日使うマイグラスにもピッタリです。

「返礼品を提供してすぐに寄附申し込みが入り、現在も定期的に寄附をいただきます」と事業者は語ります。「遠方からも寄附いただき、ふるさと納税の返礼品ならではのご縁に感謝しています」

グラスや体験のほか、水差しも新たに返礼品として追加したのだとか。「返礼品をきっかけに、新発田にお越しの際はぜひ当店にもお立ち寄りいただけたらと思っております」と笑顔で話してくれました。

自治体からのメッセージ

世界で一つ、完全同一の物はないというのが手作りガラス製品の魅力です。研磨体験ができる返礼品もあるので、ぜひ一度体験してみてください。

新発田市のふるさと納税返礼品について

びいどろが提供する「手造り吹きガラスペアグラス」、「手造り吹きガラス水差し」を紹介します。

手造り吹きガラスペアグラス 2個セット

・内容量：手造り吹きガラス グラス×2

・寄附金額：1万1,000円

柄入りの吹きガラスのブルーペアグラスのセットです。かわいらしく美しいグラスは、大切な人への贈り物にも喜ばれること間違いなし!

手造り吹きガラス水差し

・内容量：手造り吹きガラス 水差し×1個

・寄附金額：1万円

ハンドメイドガラスの水差しです。フルーツを入れたデトックスウォーターを作ったり、花器として利用したりと、日常使いのガラス器として生活に彩りを取り入れることができます。光の当たり方で色の変化を楽しめるのも特徴です。

今回は新潟県新発田市の返礼品提供事業者「びいどろ」と、返礼品を紹介しました。一つ一つ手作りのガラス製品を制作している事業者で、オリジナルグラス作りやとんぼ玉作りなどの手作りガラス体験も行っており、世界でたった一つの作品を作ることができます。美しい手作りガラスは、見ているだけでも幸せな気持ちになれますよね。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者