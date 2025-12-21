アルビレックス新潟は21日、U－18チームの田中達也監督と鎌田秀平コーチが2025シーズンをもって退任することを発表した。後任は決まり次第発表される。

現在43歳の田中監督は、現役時代に2001年から2013年にかけて浦和レッズ、2013年から2021年にかけて新潟でプレー。浦和では公式戦通算295試合の出場で78得点、新潟では公式戦通算189試合の出場で22得点を記録した。また、日本代表では16キャップを刻んで3ゴールも記録した。

引退後、2022シーズンから新潟のトップチームコーチに就任。2025シーズンからはU－18チームを率い、プリンスリーグ北信越1部で10年ぶり優勝を果たしたが、プレミアリーグ昇格プレーオフ決勝で米子北高校に敗れて昇格を逃した。

田中監督は退任に際し、新潟のクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントした。

「まず初めに、1年間熱い応援・サポートをしていただいた皆様、本当にありがとうございました。私事ではありますが、アルビレックス新潟U－18監督を退任することとなりました」

「『フェア』『フラット』『リスペクト』この3つの言葉をチームの合言葉に、選手と共に戦えた時間は自分にとって宝物です。みんなで試合を楽しみ、勝利した瞬間の気持ちは一生忘れません」

「『チャレンジしよう！』常に選手へ話しをしてきました。だからこそ、自分自身も次のステージでチャレンジしなければいけないと思い決断しました。またピッチで会う時に成長した姿を見せることができるように、サッカー人生を楽しみます。ありがとうございました」