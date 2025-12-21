サンフレッチェ広島は21日、松本山雅FCに所属するGK大内一生が来シーズンより、完全移籍加入することを発表した。

現在25歳の大内は身長186センチメートルのGKで、横浜FCのユースに所属した経歴を持ち、2019年に横浜FCのトップチームに昇格。Y.S.C.C.横浜やAC長野パルセイロ、鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経て、2024年に松本に完全移籍で加入した。2025シーズンは2025明治安田J3リーグで全38試合、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合に出場した。

移籍が決定した大内は広島のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「初めまして！ 松本山雅FCから加入する事になりました、大内一生です。Jリーグを代表する素晴らしいクラブの一員になれる事をとても嬉しく思います！ レベルの高い環境で切磋琢磨できる事、そして最高のスタジアムとサポーターの皆様の前でプレーできるのがとても楽しみです！ サンフレッチェ広島に関わる全ての皆様の信頼を早く得られるよう、全力で頑張ります！ 宜しくお願いします！」

また、所属していた松本のクラブ公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「松本山雅に関わる全ての皆様 今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。このたび、サンフレッチェ広島に移籍することになりました。山雅に加入してから2年間、昇格に貢献することだけを考え、常に100%で取り組み続けました。しかし、昇格という目標を叶える力になれなかったのはとても悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいですし心残りです。その悔しさは今後も僕の心の中に残り続けます」

「その中で山雅をもう一度上のステージに戻すための力になりたいという気持ちがある一方で、限られたサッカー人生の中で選手として大きく成長できるチャンスが巡ってきたと感じています。非常に難しく無責任な決断かもしれませんが、少しでも理解していただけたら嬉しいです。これからの山雅は既存の選手達と新しく加入する選ばれし者達に託したいと思います。これからは僕も山雅サポーターの一員として山雅を陰ながら応援していきます。重ねて、これからも僕の応援もしていただけたらとても嬉しいです。本当に2年間ありがとうございました」