読売ジャイアンツからポスティングでMLB挑戦を表明している岡本和真内野手は、移籍先に関する具体的な進展がいまだ聞こえてこない。この状況には、メディアも疑問を投げかけている様子だ。米メディア『ブリーチャー・ネイション』のブレット・テイラー記者が言及した。

MLBは現在、得点力不足に悩む球団が多く、岡本はそのニーズに合致する存在だ。守備については評価が分かれるものの、最終的には十分に通用するという見方が主流で、打撃に関してはMLBでも一定の成果が見込まれている。

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースも、マックス・マンシー内野手やフレディ・フリーマン内野手の高齢化により、岡本の獲得に動くことは十分に考えられるだろう。

しかし、ここまで動向が明らかにならない背景には、市場に残る大型フリーエージェント（FA）やトレード候補が多すぎることがある。各球団、メディア、ファンの関心がそちらに集中しており、水面下の交渉があっても報じられていない可能性があるという。

今オフの移籍市場の停滞についてテイラー氏は「岡本に関する情報が非常に少ないのは、メディア側の関心不足か、球団と代理人側の動きが表に出ていないかのどちらかだろう。もしくは、彼の市場は非常に活発なのに、情報が漏れていないだけかもしれない」と言及した。

