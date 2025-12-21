マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの得点ペースに注目が集まっている。

プレミアリーグ第17節が20日に行われ、マンチェスター・シティはウェストハムと対戦。5分にハーランドが先制点を決めると、38分にはハーランドのラストパスからタイアニ・ラインデルスが追加点をマーク。さらに、69分にはハーランドがダメ押しゴールを挙げ、3－0で快勝した。

全3得点に関与したハーランドは、この試合で2得点を挙げたことで、今季プレミアリーグでは全17試合に先発出場して19得点目となり、データサイト『OPTA』によると、クリスマス前での得点数では1993－94シーズンのアンディ・コール氏、1999－2000シーズンのケヴィン・フィリップス氏、2013－14シーズンのルイス・スアレスと並んで、プレミアリーグ史上最多得点を記録しているという。

また、イギリスメディア『Squawka』によると、114試合目にしてプレミアリーグでの通算得点数は「104」となったハーランドは、122試合少ない試合数でクリスティアーノ・ロナウドのプレミアリーグにおける通算得点数（103）を上回ったほか、140試合少ない試合数でディディエ・ドログバ氏の通算得点数（104）に並んだことも伝えられている。

さらに、マンチェスター・シティのクラブ公式サイトによると、同クラブでの公式戦169試合出場で通算149ゴールを挙げているハーランドは、フランシス・リー氏の通算得点記録を上回り、クラブ歴代6位に浮上。なお、歴代5位のジョー・ヘイズ氏とビリー・メレディス氏までは3点差であることも明らかになっている。

【ハイライト動画】ハーランドが全3得点に関与！