京都府福知山市(ふくちやまし)は府北西部に位置し、丹後天橋立大江山国定公園の大江山連峰などの山々や市の中心を流れる由良川水系が人々の暮らしを彩り、四季折々の風景を体感できるまち。丹波栗や丹波黒大豆などここならではの特産品を育んでいます。

今回は、“鉄道のまち”福知山をまるごと楽しめる「福知山鉄道館フクレル」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

運転士やSL機関助士体験も! 「福知山鉄道館フクレル」について

福知山鉄道館フクレル

・京都府福知山市字岡ノ32-20

・アクセス：JR「福知山駅」から徒歩15分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

かつて主要都市と鉄道で結ばれ、北近畿の中心として栄えた福知山市は、今も駅前に蒸気機関車を展示するなど“鉄道のまち”として親しまれています。

令和5年8月に福知山城公園内にオープンした「福知山鉄道館フクレル」は、そんな“鉄道のまち”ならではの施設。鉄道の歴史を楽しく学べる「歴史展示エリア」と「交流体験エリア」があります。

館内に入るとまず目を引くのは、直径1.7mの大車輪! 実際に使われていたものなのだそう。

「交流体験エリア」では、SL機関助士の投炭作業体験や運転シミュレーター、壁に触れて線路を描ける仕掛けなど、子どもから大人まで夢中になれる工夫であふれています。

また、福知山市のまちを再現した圧巻のスケールの巨大ジオラマや、ヘッドマークや表示板など滅多に見ることができない貴重な品の展示もあり、鉄道のまちの魅力をたっぷり体感できます。

自治体からのメッセージ

さまざまな展示や仕掛けがあるので「見る」だけはなく、機関車を「体験して」学ぶことができます! 子どもから大人まで楽しめる「鉄道館フクレル」にぜひ一度訪れてみてください。

福知山市のふるさと納税返礼品について

「足立音衛門 本店」の栗スイーツ、鳥料理専門居酒屋「鳥名子(とりなご)」の鴨すきを紹介します。どちらも「鉄道館フクレル」から徒歩圏内にあるお店です。

栗のテリーヌ

・提供事業者：株式会社足立音衛門

・内容量：栗のテリーヌ 1本

・寄附金額：1万9,000円

総重量650gのうち400gが栗という、栗がたっぷり詰まったケーキです。「ホクホクとした栗の食感と、素材としての栗そのものを味わってほしい」という事業者の想いが詰まっています。

福知山名物 鴨すき

・提供事業者：株式会社 鳥名子

・内容量：合鴨ロース 260g、鴨団子 100g、昆布 1袋、濃縮だし 180ml

・寄附金額：2万3,000円

甘みのある脂が特徴のチェリバレー種の鴨、鴨肉と鶏肉に生姜を効かせたつくねのセットです。好みの具材を入れることで、オリジナルの鴨すきを楽しめます。

今回は京都府福知山市の観光スポット「福知山鉄道館フクレル」と、返礼品を紹介しました。“鉄道のまち”の歴史を楽しく学べるだけでなく、運転士やSL機関助士になれる体験型展示もあり、子どもから大人まで遊び尽くせる施設です。ミュージアムショップには、オリジナルグッズのほか鉄道関連グッズ・福知山市の土産物などが取り揃えられています。気になった人は、ぜひチェックしてみてください!

ライター：マイナビふるさと納税担当者