ジュメイラのコレクションに、スーパーヨット「ザ・マルテーゼ・ファルコン」が仲間入り

ラグジュアリー・ホスピタリティに関して、世界でも群を抜いた力を見せつけているドバイ・ホールディング傘下のジュメイラ(Jumeirah)は、自社の最上位ブランド・コレクション「ジュメイラ・プリヴェ(Jumeirah Prive)」に、スーパーヨット「ザ・マルテーゼ・ファルコン(The Maltese Falcon／マルタの鷹)」をパートナーシップとして新たに加えたことを発表した。このパートナーシップにより、世界屈指のセーリング・スーパーヨットの一艇がジュメイラ・プリヴェ・コレクションに加わることとなる。

【画像】ジュメイラ・プリヴェ・コレクションに加わった世界屈指のセーリング・スーパーヨット（写真9点）

「ザ・マルテーゼ・ファルコン」は、2006年就航以来、数々の賞を総なめにし、18以上の賞に輝いた伝説のセーリング・ヨット。全長88メートルと世界屈指の大きさを誇る。収容数は最大12名。フルビームのマスタースイートやVIPデッキなど豪華な客室に加え、三層吹き抜けのアトリウムや屋外シネマ、スパ施設を完備。さらに多彩なウォータースポーツ機器も備え、極上のレジャー体験を提供してくれる。

このヨットの最大の特長は、3本のカーボン製マストを回転させ、巨大な帆をわずか6分で展開できる革新的な『ダイナリグ』システムを備えている点だ。大きく快適なだけではなく、機能性も完備する。

ザ・マルテーゼ・ファルコンは、ジュメイラ・プリヴェのコレクションのもと、2025年12月に初航海を迎え、カリブ海に位置するアンティグアを出航。地中海とカリブ海を結ぶ季節ごとの航路で運航される予定である。また、夏季には、バレアレス諸島、フレンチ・リビエラとモナコ、イタリアのアマルフィ海岸とサルデーニャ島、さらにクロアチア、モンテネグロ、ギリシャ、トルコの沿岸を。冬季には再びカリブ海へ戻り、アンティグア、バハマ、セント・マーチン島、セント・バース島などへの寄港を予定している。