今から81年前の1946年12月21日、昭和南海地震が発生し甚大な被害が生じました。気象庁防災情報公式X(@JMA_bousai)は、繰り返し大きな被害をもたらしてきた大規模地震「南海トラフ地震」の特徴をまとめた図解を紹介しています。

どのような特徴がある地震なのか、またどのような備えをしておけばよいのかチェックしておきましょう。

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね100～150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震。2026年は、甚大な被害が発生した昭和南海地震(1946年12月21日)の発生から80年となる節目の年で、前回の南海トラフ地震である昭和東南海地震(1944年)・昭和南海地震(1946年)が発生してから約80年が経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高い状態だと言います。

図解では、南海トラフ地震の歴史と特徴、「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたあとにとるべき行動や、過去の南海トラフ地震の揺れ方の特徴、日ごろから備えておきたいポイントを紹介しています。

また、気象庁の公式サイトでは、南海トラフ地震に関するより詳細な情報も掲載しています。もしもの時に備えてチェックしてみてはいかがでしょうか。