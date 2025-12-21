ラ・リーガ第17節が20日に行われ、レアル・マドリードとセビージャが対戦した。

レアル・マドリードはリーグ戦17試合を消化して12勝3分け2敗で2位につけている。一方、首位バルセロナとの勝ち点差は「4」、シャビ・アロンソ監督の解任も噂されているものの、前節のアラベス戦、コパ・デル・レイのタラベラ（3部）と公式戦連勝中。この勢いをものにしたいところだった。

レアル・マドリードが本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』にセビージャを迎えた一戦は、アウェイチームが立ち上がりからチャンスを作っていく。それでも、レアル・マドリードが主導権を握り返す。すると38分、レアル・マドリードが敵陣右サイドでFKを得ると、キッカーのロドリゴのボールをジュード・ベリンガムが頭で合わせ、遂にリードを奪う。前半はレアル・マドリードの1点リードで終えた。

後半に入ってからはセビージャがボール支配率で上回る状況が続いたが、68分にマルコンがこの試合2枚目のイエローカードを提示されて退場。1点を追うという状況で、セビージャが10人での戦いを余儀なくされる。

数的不利に陥ったセビージャだが、レアル・マドリードに追加点は許さない。ところが85分、ロドリゴがドリブルでボックス内に侵入すると、PKを獲得。これをキリアン・エンバペが沈め、レアル・マドリードはリードを2点とした。なお、これでエンバペは2025年にレアル・マドリードで決めた得点が「59」に。2013年にクリスティアーノ・ロナウドが同じくレアル・マドリードで記録した通年でのゴール記録に並ぶこととなった。

試合はこのまま終了。レアル・マドリードが2－0で勝利し、公式戦3連勝。年内最終戦を勝利で飾ることに成功し、エンバペは自身の誕生日にC・ロナウドの年間59ゴールという記録に並んだ。

次節は両チームとも4日に行われる。レアル・マドリードはホームでベティス、セビージャはホームでレバンテとそれぞれ対戦する。

【スコア】

レアル・マドリード 2－0 セビージャ

【得点者】

1－0 38分 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）

2－0 86分 キリアン・エンバペ（PK／レアル・マドリード）

【動画】ベリンガムの先制弾＆エンバペがCR7の記録に並ぶPK弾！