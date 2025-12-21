プレミアリーグ第17節が20日に行われ、エヴァートンとアーセナルが対戦した。

エヴァートンは第14節のボーンマス戦、第15節のノッティンガム・フォレストセント戦と連勝したものの、前節のチェルシー戦で敗戦。今節の相手は首位アーセナルだが、リーグ戦連敗は避けたいところだった。

対するアーセナルはリーグ戦16試合を消化し、11勝3分け2敗で首位に立っている。しかし、前節終了時点で2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は「2」となっており、気を抜けない状況。首位キープのためには何としても白星を手にしたい。

試合開始からしばらくは、両チームともにシュートまで持ち込む場面がないという状況が続く。それでも、少しずつアーセナルは本来の調子を取り戻していき、チャンスを作り出していく。

すると27分、エヴァートンのジェイク・オブライエンが空中で競り合う際にハンドを犯したとして、アーセナルがPKを獲得する。このPKをキッカーのヴィクトル・ギェケレシュが決め、アウェイチームが先制した。前半はアーセナルが1点をリードして終える。

後半もアーセナルのペースで試合が進むものの、なかなか追加点を奪えないまま時計の針が進んでいく。対するエヴァートンは後半に入ってシュートの場面まで持ち込むようになる。

しかし、その後はどちらも得点することはなく、アーセナルが1－0で勝利。ギェケレシュのPKによる得点が決勝点となり、アーセナルは首位キープに成功した。

次節は両チームともに27日に行われ、エヴァートンはアウェイでバーンリー、アーセナルはホームでブライトンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

エヴァートン 0－1 アーセナル

【得点者】

0－1 27分 ヴィクトル・ギェケレシュ（PK／アーセナル）