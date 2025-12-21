カールスルーエのU－22日本代表FW福田師王が、移籍後初ゴールを記録した。

福田は今夏にボルシアMGからカールスルーエへ、買い取りオプションが付帯した1年間の期限付き移籍で加入。しかし、加入後はまだスターティングメンバーの座を掴むことができていない。

20日のブンデスリーガ2部第17節ボーフム戦でも、今季10度目の途中出場となった福田。0－1で迎えたハーフタイム終了後からピッチに送り出されたが、47分に一度追いついたカールスルーエは、69分に再びビハインドの展開となってしまう。

すると86分、カールスルーエが試合を振り出しに戻す。左サイドの深い位置からダヴィド・ヘロルドがクロスを送ると、ゴール前に飛び込んだ福田が合わせて打点の高いヘディングシュートを叩き込む。ボーフムの三好康児も途中出場した一戦は2－2で終了し、5連敗中だったカールスルーエは6試合ぶりの勝ち点を獲得した。

現在21歳の福田は鹿児島県の神村学園高校卒業後、2023年からボルシアMGに加入。2024年1月にトップチーム昇格を果たしたが、昇格後は公式戦11試合の出場で1ゴールのみの成績に留まり、今夏からカールスルーエで武者修行を行なっている。10試合目の出場で待望の加入後初得点となった。

【ゴール動画】福田師王、ドンピシャヘッドで加入後初得点！