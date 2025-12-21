フォーエバーヤング「BCクラシック」初制覇、FC町田ゼルビア「天皇杯」優勝…藤田晋が喜びの声「人生最高の瞬間が1ヵ月で2回来た」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。12月10日（水）の放送には、12月12日（金）付で株式会社サイバーエージェントの代表取締役会長に就任した（※放送時点は社長）藤田晋さんが登場！ ここでは、藤田さんが関わる競馬とサッカーの“快挙”を振り返りました。

◆「“興奮するもの”の2トップ」

れなち：11月は、藤田さんにとって特にうれしい出来事が続いたのではないかと思います。11月2日（日本時間）には、藤田さんが馬主を務める競走馬・フォーエバーヤングが、アメリカ・ダート競馬の最高峰である「ブリーダーズカップ（BC）クラシック」を日本調教馬として初制覇！ さらに、サッカーでは11月22日に藤田さんが代表取締役社長兼CEOを務めるFC町田ゼルビアが、天皇杯を初優勝！

藤田：もう人生最高の瞬間が1ヵ月で2回来た感じです（笑）。ブリーダーズカップクラシックは、ゴール前の直線で僕が口を開けたまま、目を見開いて（レースを見守る）動画がネットでかなりバズったんですけど、それを見てもらうと……いや見なくてもいいんですけど（笑）、どれだけうれしい出来事だったのかっていうのは伝わると思います。

れなち：ご自身で、その表情は見られました？

藤田：相当恥ずかしいんですよ。だけど、見るのが嫌でも流れてくるくらいバズっていたので（笑）。

れなち：アドレナリンじゃないですけど、いろんな感情がふつふつと湧き上がって（ゴールした瞬間に）バッと沸騰したような状態といいますか、演技しようと思ってもできないような顔をされていらっしゃいました。

藤田：そうですね、意識的にはできないですね。だけど、それほどすごいレースだったんだということは伝えられたかなと思います。

れなち：確かにそうですね。あと私、サッカーは全然初心者なんですけど、初めて現地で試合を観に行ったチームがFC町田ゼルビアだったんですよ。

藤田：ありがとうございます。

れなち：そこで、「あんなに会場一体となって熱狂させるもんなんだ！ 面白い！」と感じました。

藤田：世界的にもサッカーファンって熱いですけど、やっぱり、好きなクラブが1つあると、それだけで人生が充実するくらい変わりますね。

れなち：その熱くなれるものに対して、藤田さんが関わっていくのが、馬とサッカーなんだなっていうところも。ワインや映画など、いろんなコンテンツにお詳しいじゃないですか。いろんなものを見ているなかで、そのジャンルなんだなって。

藤田：やっぱり“興奮するもの”でいうと、僕はそれがトップ2だと思います。

