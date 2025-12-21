菅原小春「テレビ禁止」の家庭環境がダンスのルーツ!?「踊るしかなかった」幼少期を振り返る

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:25）。

12月のマンスリーゲストは、ダンサーの菅原小春（すがわら・こはる）さんです。

12月6日（土）の放送では、ダンスのルーツなどについて語っていただきました。

1992年生まれの菅原さん。5歳からダンスを始め、2010年にロサンゼルスへ渡り、独自のダンススタイルを確立。世界的歌姫で女優のリアーナのダンサーを務めたほか、韓国のガールズグループ・少女時代や2NE1などの振り付けを手がけ、国内外で活躍しています。また、米津玄師さんが手がけたFoorinの楽曲「パプリカ」の振り付けを担当。2019年のNHK大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」には俳優として出演するなど、ジャンルを超えて幅広く活動しています。

鞘師：菅原さんは5歳からダンスを始められたんですね。

菅原：お父さんが音楽しか流さない家だったので。

鞘師：どういったような音楽を聴いて育ったのですか？

菅原：ジャズとかスティービー・ワンダーとかMR.BIGとか。お父さん世代（の音楽）ですね。うちはテレビを観てはいけない家だったので、踊るしかなかったんです。それがずっと続いている感じです。

鞘師：ダンスだけでなく、俳優としての活動も幅広いですよね。先月、舞台「oasis（オアシス）」に出演されることが発表されました。「oasis」は、どのようなストーリーですか？

菅原：原作は韓国の巨匠、イ・チャンドンさんが手がけた同名映画（2002年公開）です。それを、SUPER EIGHT（スーパーエイト）の丸山隆平さんと一緒にやらせていただきます。

鞘師：どういった役どころなんですか？

菅原：私の役は、脳性麻痺のコンジュさんという役で壮大なラブストーリーです。まだ稽古に入っていないので、どうなっていくかは分からないのですが、本当に身体表現が求められるというか。毎日、「これは（私には）絶対にできないのでは……」とか（思ったり）。傷つけたくない素晴らしい映画作品なので、毎日考えながら生きています。とにかく今はトレーニングをしまくっていますね。頭と心と体がずっと繋がっているには、もう鍛えるしかないので。稽古が始まって（上演まで）あと3ヵ月くらい、どれだけ体と向き合って、鍛えていくかというので、今はずっとトレーニングしています。

菅原さんが出演するNAPPOS PRODUCE（ナッポス プロデュース）舞台「oasis」は、2026年3月14日(土)から東京・サンシャイン劇場にて上演されます。詳細は公式Webサイトをご確認ください。

