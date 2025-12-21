プレミアリーグ第17節が20日に行われ、マンチェスター・シティとウェストハムが対戦した。

マンチェスター・シティは、現在公式戦6連勝中と好調をキープ。勢いそのままにこの一戦も勝利し、首位アーセナルの背中を追い続けたいところだった。対するウェストハムは直近のリーグ戦5試合で3分け2敗と未勝利が続いている。ここでトンネルから抜け出すことはできるか。

試合は、立ち上がりからマンチェスター・シティがボールを支配し、敵陣でプレーする時間帯が続く展開となる。すると5分、敵陣でのパスワークからフィル・フォーデンがボックス内左でパスを受けると、相手選手の間を縫うようにボールを折り返す。これをアーリング・ハーランドがダイレクトシュート。一度はGKに弾かれたものの、こぼれ球をゴールネットに突き刺した。

その後もチャンスを作っていくマンチェスター・シティ。一方のウェストハムは、30分辺りから積極的にハイプレスを仕掛けるようになり、得点を奪いにいく姿勢を明確にしていく。

しかし38分、次の1点もマンチェスター・シティに生まれた。ラヤン・シェルキがボックス手前の左でボール奪取に成功すると、ボックス内の密集をものともせずにボックス内中央に構えていたハーランドへパス。これをハーランドがワンタッチでスペースに送ると、抜け出してきたタイアニ・ラインデルスがシュートをゴールに叩き込んだ。前半はマンチェスター・シティの2点リードで終える。

後半に入ると、ウェストハムがギアを一段階上げていき、立て続けにチャンスを作っていく。一方のマンチェスター・シティは69分、マテウス・ヌネスが自陣からロングパスを送ると、サヴィーニョがキープ。抜け出してきたリコ・ルイスはサヴィーニョからのパスをワンタッチでハーランドに託す。このパスをウェストハムの選手がボールを奪い切れず、ハーランドがこぼれ球を豪快にゴールネットに突き刺した。

試合はこのまま終了し、マンチェスター・シティがウェストハムに3－0で勝利。ハーランドが2ゴール1アシストを記録する活躍を見せたマンチェスター・シティは、公式戦7連勝を達成し、暫定ながらプレミアリーグ首位に浮上した。

次節は両チームともに27日に行われ、マンチェスター・シティはアウェイでノッティンガム・フォレスト、ウェストハムはホームでフルアムとそれぞれ対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 3－0 ウェストハム

【得点者】

1－0 5分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

2－0 38分 タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）

3－0 69分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

【動画】シェルキのボール奪取からラインデルスのゴール！