プレミアリーグ第17節が20日に行われ、ブライトンとサンダーランドが対戦した。

ブライトンは直近のリーグ戦3試合で1分け2敗と未勝利が続いており、調子を落としている。ホームでの一戦で調子を取り戻したいところだった。対するサンダーランドは前節、ウェア・タイン・ダービーを制した。この勢いを今節に持ち込むことはできるか。三笘薫はベンチスタートとなった。

立ち上がりはブライトンがボールをコントロールしていたものの、試合が進むにつれてサンダーランドが主導権を握り、ロングボールを織り交ぜながらゴールに迫っていく展開となる。

インテンシティの高い試合は、スコアが動かないまま時計の針が進んでいく。結局、前半はサンダーランドのペースで進みつつ、0－0のまま終えた。

後半も前半と同様に、サンダーランドが試合の主導権を握っていく。対するブライトンは、なかなか決定機を演出することができない。するとブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は63分、マキシム・デ・カイペルに代えて三笘薫を投入した。

後半開始からしばらくすると、ブライトンが攻勢を強め、サンダーランドのGKロビン・ローフスが脅かされる場面も増えていく。しかし、試合は両チームともに得点を奪えないまま終了。ブライトンとサンダーランドの試合は0－0で引き分けという結果で終わった。

次節、ブライトンは27日にアウェイでアーセナルと対戦。サンダーランドは28日にホームでリーズと対戦する。

【スコア】

ブライトン 0－0 サンダーランド

【得点者】

なし

【動画】三笘薫、ホームの声援を背にピッチイン！