プレミアリーグ第17節が20日に行われ、ブライトンとサンダーランドが対戦した。
ブライトンは直近のリーグ戦3試合で1分け2敗と未勝利が続いており、調子を落としている。ホームでの一戦で調子を取り戻したいところだった。対するサンダーランドは前節、ウェア・タイン・ダービーを制した。この勢いを今節に持ち込むことはできるか。三笘薫はベンチスタートとなった。
立ち上がりはブライトンがボールをコントロールしていたものの、試合が進むにつれてサンダーランドが主導権を握り、ロングボールを織り交ぜながらゴールに迫っていく展開となる。
インテンシティの高い試合は、スコアが動かないまま時計の針が進んでいく。結局、前半はサンダーランドのペースで進みつつ、0－0のまま終えた。
後半も前半と同様に、サンダーランドが試合の主導権を握っていく。対するブライトンは、なかなか決定機を演出することができない。するとブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は63分、マキシム・デ・カイペルに代えて三笘薫を投入した。
後半開始からしばらくすると、ブライトンが攻勢を強め、サンダーランドのGKロビン・ローフスが脅かされる場面も増えていく。しかし、試合は両チームともに得点を奪えないまま終了。ブライトンとサンダーランドの試合は0－0で引き分けという結果で終わった。
次節、ブライトンは27日にアウェイでアーセナルと対戦。サンダーランドは28日にホームでリーズと対戦する。
【スコア】
ブライトン 0－0 サンダーランド
【得点者】
なし