ラ・リーガ第17節が20日に行われ、レバンテとレアル・ソシエダが対戦した。

レアル・ソシエダは、ジョン・アンソテギ暫定監督の初陣となったコパ・デル・レイ3回戦のエルデンセ（3部）との試合に2－0で勝利。リーグ戦では3連敗中と調子を落としているが、この一戦を浮上へのキッカケとしたい。対するは現在最下位のレバンテ。久保建英はこの試合にも先発出場を果たした。

試合開始からしばらくはレバンテのペースで進んでいったものの、レアル・ソシエダが徐々にペースを握り返していく。一方でレアル・ソシエダは巧みなパスワークにサイドチェンジを織り交ぜてゴールに迫り続けていくものの、両チームともにスコアレスのまま試合が進んでいく。

しかし前半終了間際の前半アディショナルタイム1分、ミケル・オヤルサバルが敵陣不覚の左サイドからクロスを上げると、ボックス内でフリーになっていた久保が頭で叩き込み、レアル・ソシエダがリードを奪った。前半はレアル・ソシエダの1点リードで終える。

後半からはレバンテが盛り返し、レアル・ソシエダはやや押される展開となる。それでも、レバンテに得点を許さない。その後もレアル・ソシエダの1点リードで試合は推移していき、このまま勝利かと思われた。

しかし、後半アディショナルタイム4分にレアル・ソシエダはレバンテにPKを献上。これをアドリアン・ デ・ラ・フエンテが沈め、レバンテが土壇場で追いついた。

試合はこのまま終了。レアル・ソシエダは1－1でレバンテと引き分けた。

次節は来年の1月4日に行われ、レバンテはアウェイでセビージャ、レアル・ソシエダはホームでアトレティコ・マドリードとそれぞれ対戦する。

【スコア】

レバンテ 1－1 レアル・ソシエダ

【得点者】

0－1 45＋1分 久保建英（レアル・ソシエダ）

1－1 90＋4分 アドリアン・ デ・ラ・フエンテ（PK／レバンテ）

