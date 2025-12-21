ブンデスリーガ第15節が20日に行われ、日本代表DF菅原由勢とU-21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が所属するブレーメンは、アウェイでアウクスブルクと対戦した。

ブレーメンは14試合が消化したリーグ戦で4勝4分6敗の現在12位。対するアウクスブルクは15位で、両者の勝ち点差は「3」となっている。菅原と長田がそれぞれスターティングメンバーに名を連ねた一戦で、ブレーメンのホルスト・シュテッフェン監督は5バックを採用。これに伴い、菅原は右ウイングバック（WB）で出場した。

試合はホームのアウクスブルクがボールを握り、早い段階で長田が2度のセーブをする展開。ブレーメンは単調な攻撃でなかなか崩せず、CKから得点の機会をうかがう。

迎えた80分、アウクスブルクがようやく試合の均衡を破ったかと思われたが、アン・ノア・マセンゴのファウルが取られ、ゴールは取り消しに。ブレーメンはホームチームの攻勢を受け、我慢の時間が続く。

その後もGK長田を中心にした守備でゴールを割らせず、試合はスコアレスドローで終了。直近2試合で7失点を喫していたブレーメンは、7試合ぶりの完封を達成した。

【スコア】

アウクスブルク 0－0 ブレーメン