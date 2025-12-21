俳優の藤原竜也が、きょう21日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に出演。若かりし頃の“昭和のスター”のような豪快なイメージから一転し、我が子を溺愛するパパとなった現在の姿を、3人の俳優仲間が証言するほか、やんちゃだった中学時代を知る担任が初めて明かす、当時の“リアルな素顔”を踏まえ、これまでの役者人生を振り返る。

藤原竜也

15歳で芸能界入りを果たし、若くして演劇界で存在感を放つこととなった藤原。当時は“昭和のスター”のような豪快な生活を送っていたというが、結婚し子どもが生まれたことで、そんな生き方にも変化が。「何かを犠牲にしても、子どもとの時間を一緒にいたい」と語るほど、我が子に愛情を注ぐ藤原は、仕事で海外に出向く際に子どもの“パジャマ”を持参したことを告白。スタジオが騒然となるなか、自身も父親である山崎育三郎だけはその思いに共感する。

藤原が芸能界入りをしたのは、まだやんちゃな中学生の頃。そんな10代の頃を知る人物として、中学3年の担任だった有賀豊先生が番組のインタビューに応え、そのやんちゃぶりを告白する。時には「傲慢無礼」な態度に手を焼くこともあった一方で、教え子が芸能界入りを決めた際には、心配を寄せたことも。藤原が「本音すぎて怖い」と口にした、知られざる思い出とは。

番組のインタビューに応えた、藤原の俳優仲間である溝端淳平や中村勘九郎が、藤原が手にした家族との幸せな時間について証言するなか、吉田鋼太郎は役者としての藤原に感じる、とある“寂しさ”と今後への期待を口にする。先輩からの激励のメッセージを受け、藤原は父となった今だからこそ抱く、葛藤を吐露。仕事と家族の間で揺れる正直な胸の内と、俳優としての今後について言及する。

最後に有賀先生から今後の人生に対するエールがこもったメッセージが送られると、藤原はこれまでの人生を回顧。そして「自分の生き方って初めて悪くないなって思いました」と、これからの人生に向け、思いを新たにする。そのうえで、自身をよく知る存在たちからの言葉の数々を受け、自らの生き方を再確認した藤原は、前向きな思いを込めた笑顔をカメラに残す。

【編集部MEMO】

藤原竜也は、1982年5月15日生まれ、埼玉県出身。舞台での活躍も厚く、蜷川幸雄作品をはじめ『身毒丸』『ハムレット』『ロミオとジュリエット』などで存在感を示してきた。映像作品では、映画『バトル・ロワイアル』で注目を集め、その後も『DEATH NOTE』シリーズ、『カイジ』シリーズなど話題作で主演を務め、強烈な熱量と緻密さを併せ持つ演技で支持を広げている。

(C)日テレ