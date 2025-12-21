元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で13日に公開された動画に出演。村上宗隆がメジャーで速球に対応できるかについて語った。

村上宗隆

高橋尚成氏「十分できるんじゃないかなと思う」

スタッフが「村上選手に対して、日本でもスピードボールに対応できないときが多いが、メジャーに行ってどうなるのかという心配の声があります。メジャー経験者としていかがですか?」と尋ねると、高橋氏は「僕は大丈夫じゃないかなと思うんですよね」と即答する。

続けて、高橋氏は「逆に今、主流になってるのがハイボールなんですよ。高いボール球で勝負してくるピッチャーが多いので、そこの見極めさえできれば、十分できるんじゃないかなと思うので」と説明。

その上で、「(村上選手は)もともと低めの変化球の選球眼もいいし、そんなにブンブン空振りするイメージが僕はないんですよね。だから、そこのアジャストができれば、十分できるんじゃないかな」と太鼓判を押していた。