お笑いタレントの有吉弘行が14日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。13日に生放送された日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で審査員を務めた霜降り明星・粗品に“メッセージ”を送った。

有吉弘行

「とにかく粗品は一生懸命やってくれれば」

「昨日は『THE W』ですか。ニッチェが優勝したんだよね? 粗品が審査員に入ってね。頑張っていただいて……」と意味深に語った有吉。今大会から審査員を務めた粗品は、「1秒も面白くなかった」「賞金1,000万円にしてはレベルの低い大会」と辛口批評を続けていたが、「とにかく粗品は、ダチョウ俱楽部のことさえ、一生懸命やってくれれば。あとはもう我々にとっちゃ、どうやろうとも大丈夫なんですけど」とコメント。テレビ朝日系『アメトーーク!』の「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」で活躍した粗品に、「とにかくダチョウ俱楽部のことだけお願いします!」と含み笑いで呼びかけた。

また、有吉は、21日に生放送されるABCテレビ・テレビ朝日系『M-1グランプリ2025』についても、「『M-1』が来週ぐらいですか。クリスマス前ぐらいですか。え～、審査員が決まったと。もうおなじみのメンバーばっかりですけど」と言及。「『M-1』チャンピオンだっていっても、そのときの輝きはすごいじゃん。その1年間というか、そのときは神々しいような感じがある」と話しつつ、「漫才なんかでも、当人たちはよく覚えてるだろうけど。優勝してもどんなネタだったっけな? って、意外と忘れちゃうもんだよね。やっぱり、そのときそのときが青春なんだろうな」としみじみつぶやいていた。