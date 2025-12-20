「これ以上ないほど有利」ドジャース、ディアスとの契約には仕掛けが！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手の獲得に成功した。同選手と結んだ契約には後払いが含まれているというが、それ以外にも付帯条項があったという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ディアスは今オフ、ニューヨーク・メッツとの間に残っていた2年3800万ドルの契約を破棄してフリーエージェント（FA）に。その後、ドジャースと3年6900万ドルで契約に合意したが、この内1350万ドルが後払いになると伝えられている。

同メディアは「ディアスとドジャースは3年6900万ドルで合意した。彼はFA市場で最上位のリリーフで、4~5年契約を結ぶと予想されていただけに意外な決断だった。さらにESPNのアルデン・ゴンザレス記者によると、ドジャースは万が一の故障に備え、2029年に関する条件付きオプションも盛り込むことで、リスクヘッジを図っているという」と言及。

続けて、「総合的に見れば、年俸約2110万ドルという水準の契約としては、これ以上ないほどチームに有利な内容と言える。ただし、両者にとって最善なのは、2029年のオプションが行使される必要がない状況になることだ。それはつまり、ディアスがドジャースとの契約期間を通して、比較的健康を維持できたことを意味する」と指摘している。

