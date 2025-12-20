大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは球界屈指の先発陣を擁しているが、さらなる補強の可能性が取り沙汰されている。新たに獲得候補に名前があげられたのは、サンディエゴ・パドレスのマイケル・キング投手だ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のブランドン・グリック記者が言及した。

来季、ドジャースの先発ローテーションは大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手と、他球団を圧倒する層の厚さは揺るがない。

しかし、ドジャースのローテーションは才能に満ちている一方、故障リスクと常に隣り合わせでもある。そのため、上位クラスの先発投手をもう1人加えるのは悪い投資ではないと言われている。

さらに、キングを獲得すると、同地区のライバルであるパドレスの先発投手陣が手薄になることにもつながる。

急浮上したドジャースの補強候補についてグリック氏は「ブルペン投手や外野手に比べ、先発投手の補強は重要度が低い。しかし、ナ・リーグ西地区の他球団にとって厳しいオフシーズンが進む中、ドジャースのキング獲得は決定的な一手になる可能性がある」と言及した。

