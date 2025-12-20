今季はレギュラーシーズン3位に終わり、悔しい1年を過ごした読売ジャイアンツ。泉口友汰など新星の活躍が見られた一方、実績のある選手が苦しむ1年でもあった。阿部慎之助体制3年目となる来季は、ベテラン選手の復権が望まれている。今回は、来季は厳しい立場となり得る巨人のベテラン選手を取り上げたい。［1/6ページ］

田中将大

・投打：右投右打

・経歴：駒大苫小牧高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

今季成績：10試合登板、3勝4敗、防御率5.00

今季、節目の日米通算200勝を達成した読売ジャイアンツの田中将大だが、シーズン全体としての成績は決して満足できるものではなかった。

駒大苫小牧高から2006年高校生ドラフト1巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。プロ1年目から28試合に登板し11勝7敗、防御率3.82と才能を発揮した。

その後も楽天先発陣を牽引し、2011年には最多勝、最優秀防御率のタイトルを獲得。2013年は24勝0敗という前人未到の成績を残した。

同年は東北に日本一の歓喜をもたらし、2014年からMLBに挑戦。ニューヨーク・ヤンキースでプレーしたのち、楽天に復帰した。

復帰1年目は防御率3.01の成績ながら、4勝9敗と負け越し。翌年以降も貯金を作ることができず、昨季はわずか1試合の登板。自ら自由契約を選択し、巨人へ加入した。

今季序盤は苦しみながらも、シーズン終盤に日米通算200勝を達成。しかし、最終的には3勝4敗、防御率5.00の成績だった。

移籍2年目となる2026年はさらに勝ち星を伸ばし、現役選手が少なくなってきた88年世代を牽引することは出来るだろうか。

