ウエストランド井口"番組アンケート"に不満爆発「質問が20個くらいあって、結局やったの3つくらいでしょ？ 何だったんだ本当に！」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）12月11日（木）の放送は、ウエストランド井口浩之さんが登場！ここでは、番組出演時に記入する“アンケート”について語りました。

◆「ラジオが一番いい」

――番組では、井口さんのリクエスト曲「アララの呪文」（ちびまる子ちゃん with 爆チュー問題）をオンエア♪

れなち：お送りしたのは、本日のゲスト、ウエストランド井口さんの選曲で「アララの呪文」でした。

井口：曲が流れているあいだも番組アンケートの悪口で盛り上がって。

れなち：フフフ（笑）。以前に井口さんとご一緒した番組の話を。

井口：そうなんすよ。何だったんだ、あれ！ 「〇〇についてどう思いますか？」って20個くらい質問があって、結局（本番で）やったの3つくらいでしょ？ 何だったんだ本当に！

れなち：（笑）。井口さんってたくさん番組に出演されているから、答えているアンケートの数も尋常じゃないっていうことですよね。

井口：特に僕なんて、ほとんどゲストで出させてもらうので。“何のアンケート？”みたいなやつもあるじゃないですか。このあいだも、番組のアンケートがめっちゃあって、そのなかに「スタッフへの不満はありますか？」みたいな項目があって、一応書いて出したら（本番では）そんなコーナーなかったんすよ。

れなち：え!?

井口：じゃあ何を聞いてたの!? ただアンケートを見て「こいつムカつくな」って思われたんじゃないかとか（思ってしまう）。あれ何だったんだ本当に！

れなち：聞いたならちゃんと使ってほしい、みたいな感じがありますよね。

井口：そうなんですよ。あと、丸ごと聞いてくるときもあるじゃないですか、「MCと盛り上がる企画はありますか？」とか。それはお前らが考えろよ！

れなち：ハハハ（笑）！（アンケートが本番で）使われないと、普通に切なくなりますよね。

井口：せめて一言ほしいですよね、「すみません」とか。あと「何か腹が立っていることはありますか？」とか、ざっくり聞かれることもあって。“もうちょっと細かく聞いてくれたらいいのに”っていうのは思います。だから、こういうラジオが一番いいですよね。

れなち：本当ですか？

井口：リクエスト曲だけですからね、聞かれるのは。それ以外は何も聞かれずに。

れなち：ぶっつけで（笑）。逆に“ぶっつけの不安はないのかな”っていう気持ちはありますけど。

井口：いやいや、これが一番いいんですよ。

れなち：本当ですか、良かったです。

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

