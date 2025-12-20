山崎怜奈「ヤバいじゃないですか（笑）」令和ロマンのレギュラー番組でディレクターが起こした破天荒な行動にビックリ！

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。12月1日（月）～4日（木）は、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK！”をお届け。12月3日（水）の放送は、お笑いコンビ・令和ロマンのくるまさんが登場！ここでは、令和ロマンがパーソナリティを務めるPodcast番組「令和ロマンのご様子」について語りました。

◆「生放送」ができない理由

れなち：Podcast番組「令和ロマンのご様子」が毎週月曜日に配信されていまして、YouTubeなどで聴けるのですが、2020年にスタートしてからもう5年やられているんですね！

くるま：そうなんですよね。

れなち：収録は毎週しているのですか？

くるま：そうですね。（配信日の）当日に収録して、ほぼ撮って出しという謎のスタイルで。

れなち：え（笑）？ なぜそのスタイルなのですか？

くるま：「stand.fm（スタンドエフエム）」っていう誰でもラジオ的な配信できるよっていうアプリが立ち上がったときに、僕の知り合いの知り合いから「番組形式でやってくれませんか？」と頼まれて始めたんですよ。だけど、本当に機材が激烈に弱くて、（生放送でやろうとすると）アプリがいつ落ちるか分からなかったので、最初は収録でやるしかなかったのかなと。

れなち：たしかに（相方の松井）ケムリさんが、ジングルとして「stand.fmの歌」みたいなのを歌っていましたもんね。

くるま：そうですね。ジングルとか、トークのときに流れるBGMも全部フリー音源でやっています。

れなち：ハハハ（笑）。

◆番組ディレクターがヤバい!?

れなち：11月30日（日）に、番組5周年記念イベント「ご周年～令和ロマンのご様子5周年記念イベント～」をよみうりホール（東京都）で開催されましたが、イベントはいかがでしたか？

くるま：どういうイベントをやるかどうかを全部、番組のディレクターが決めたんですけど、そいつは大学のお笑いサークルの後輩で、最初はいなかったんですけど、気付いたらアルバイトとして潜入していて、気付いたら居座って社員になって。

れなち：（笑）。

くるま：今はもう彼のためにやっているような番組なので、今回も彼が作家さんとかデザイナーさんとか、いろんな人を連れてきたり、（舞台の）セットも決めて……だから、僕らは（当日まで）何も知らなかったというか。

れなち：全部「いいよ」と言って。

くるま：それで（会場に）着いたら、すごく豪華なセットが。

れなち：（笑）。

くるま：でも、マジでやばいことをしていて……その後輩の子が、番組のリスナーと結婚しちゃったんですよね（笑）。

れなち：そうらしいですね、「祝いたいけど……どうした？」っていう（笑）。

くるま：そもそも、番組で（後輩の）彼女を募集するっていうコーナーをやったんですよ。

れなち：プライベートすぎる（笑）。

くるま：それで番組が盛り上がればいいなと思ってやったんですけど、その過程で、まだ番組で読み上げていないにも関わらず、後輩が連絡を取って付き合っちゃって、最終的に結婚しちゃったんですよね。

れなち：ヤバいじゃないですか（笑）。

くるま：結婚したからいいんですけどね、本当に（笑）。今は“お幸せに”っていう感じです。

れなち：そういうことも含めて、わりとアットホームなイベントっていう感じですかね？

くるま：そうですね。よみうりホールで非常にゆったりとした時を過ごしました。

