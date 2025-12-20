「ビザの関係で一刻も早くブータンに…」令和ロマン・くるまが「世界の果てに、くるま置いてきた」裏話を語る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。12月1日（月）～4日（木）は、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK！”をお届け。12月3日（水）の放送は、お笑いコンビ・令和ロマンのくるまさんが登場！ここでは、くるまさんが出演している番組「世界の果てに、くるま置いてきた」（ABEMA）について語りました。

◆番組出演の経緯

れなち：「世界の果てに、くるま置いてきた」という番組で、くるまさんが南アジアのバングラデシュに放置されて旅をさせられるという。なかなか反響あったんじゃないですか？

くるま：そうですね。

れなち：くるまさんは、海外旅行に全然行ったことがなかったんですよね？

くるま：小学校のとき1回だけ。だから、ちゃんとしたのはなかったので、ずっと取っといていたんですよ。“かけがえのない自分”というか……。

れなち：かけがえのない最初の初体験を。

くるま：そうですね。（運転）免許も取っていなかったんですよ。でも、それはYouTubeの企画にしようと思っていて。

れなち：そうでしたね。

くるま：あとは、ずっと行っていない海外旅行にいつ行こうか？ と思っていたら、ちょうど今年“時間が空いたな”という期間があって。それで、実はABEMAに僕の同級生が3、4人いるんですよ。

れなち：え!? 大学の同級生ですか？

くるま：高校時代に同じクラスだったやつがいて。

れなち：すごいですね！

くるま：その人と連絡を取っていて「これどう？」って言われて「いいなあ、行こうかな」と思って。

れなち：へえ。でも、1年前にダレハナに来てもらったときに「インドは絶対に行きたくない」って言っていたんですよ（笑）。

くるま：言ってました。

れなち：「『人生が変わる』ってみんな言うけど、僕は別に行かなくてもいい」って。でも、この番組でまさかのインドに行ってますからね（笑）。

くるま：（行き先が）インドって聞いたときは「負けるもんか！」「逆に行ってやろう！」と思って。

れなち：逆に（笑）。

◆到着早々にトラブルが…

れなち：行ってみてどうでしたか？

くるま：「（インドで人生が）変わっちゃいました！」でも「全然でした」でも（番組として）面白いし、いろいろ話せるかなと思ったから、バングラデシュから本当はすぐインドに行きたかったんですけど、なんかビザの関係で、一刻も早く（旅のゴールの）ブータンを目指さなきゃいけないことになって（笑）。

れなち：ハハハ（笑）！ ブータンは難しいんですよね～。基本的にガイドさんがいないと回れない国だから。

くるま：そうなんです、いろんな期日とかもあって。バングラデシュから西にちょっと行けばインドに入るんですよ。だから、ガンジス川とか、いかにもインドみたいなところに行ってみたかったんですけど。

れなち：象の上に乗ったりとかもね。

くるま：そうそう。だけど「一刻も早く北へ！」っていうことで、象には一度も乗れず、ひたすら高速バスに乗で北にどんどん進んで……。

れなち：おかしいな（笑）。川沿いで（子どもたちが）水浴びたりとかをしている様子も見てないですか？

くるま：そうなんですよ、全然見れなくて。そういう本とか読んで行ったのに。

れなち：そうですよね。

くるま：でも、一瞬だけインドを通れるとなって、行ったのがダージリンという。

れなち：紅茶が有名な。

くるま：紅茶が有名で、すごく涼しくて街並みもきれいな“石と霧の街”みたいなところに……（笑）。

れなち：あれ（笑）？ 番組の作る人たちって、多分トラブルとかハプニングとかを期待しているじゃないですか。ここまでの話を聞いている限りは、急いでいるけど「楽しそうだな」って。

くるま：そうなんです。でも、もっと楽しみたかったのに弾丸で高速バスに乗るのも大変ですよ。

