林原めぐみ「あの紫の物体に『声をあてて』って言われたら誰だってびっくりするでしょ（笑）」『エヴァンゲリオン』初号機アフレコ秘話を語る

11月29日（土）の放送は、綾波レイ役・林原めぐみさんが登場。「メール紹介スペシャル回」と題し、番組リスナーから届いた質問メールに林原さんが答えました。
◆初号機の声も担当!?
＜リスナーからの質問メッセージ＞
「声入れについて質問です。レイ、（碇）ユイ、初号機、ペンペン、（AAA）ヴンダーは、何を考えて声入れをしていますか？」
林原：質問が広すぎて何から答えていいのか分からないけれど（笑）。でも、私がレイちゃんをやるにあたり、TVシリーズのときから最初からユイさんも初号機も（声を担当することは）言われていたのね。
でも、やっぱり「なんで私が初号機をやるの？」って。今でこそ「初号機もやっています」って30年も言っていれば慣れたものだし、「今やれ」って言われてもやれなかないけど……やらないよ（笑）？ やらないけど、（当時のアフレコの）スタジオで「初号機をやって」って言われたときの「なんで？」っていう驚き。
そこで「そういうことだから」っていう（説明を受けた）。でも、何をすればいいかも分からないし、吠えたらいいのか……あの紫の物体に「声をあてて」って言われたら、誰だってびっくりしちゃうでしょ（笑）。でも、（庵野秀明）監督から「使徒を食べちゃったりするんだけど、愛おしさを大爆発させて食べて」とか、うーん……何だったんだろうな。それに全力でお答えしてたね（笑）。あと、ユイさんはユイさんとして……。私のなかでは、ユイさんが一番しっくりきていました。
――ほかにも、林原さんのアドリブによって誕生した綾波レイのセリフ「にんにくラーメン チャーシュー抜き」の裏話や、ペンペン、AAAヴンダーについて語る場面もありました。
