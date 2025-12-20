Aqua Timez太志「大学生活が充実しなかったので…」孤独だった大学時代、孤独な曲作りの原点

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、5人組バンド・Aqua Timez（アクア タイムズ）のボーカル・太志（ふとし）さんがゲストに登場。大学時代に一転して孤独な曲作りを開始した2000年頃のエピソードなどを伺いました。

2003年に結成されたバンド・Aqua Timezのボーカルを務める太志さん。「決意の朝に」「虹」など数々のヒット曲を世に送り出し、2018年にバンド解散。その後、2025年8月24日のデビュー20周年で再結成し、2025年末まで期間限定で精力的に活動しています。

――――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。太志さんの1つ目のモーメントは「1995年頃、山田かまちの本を読んだ」、2つ目のモーメントは「1995年、ノートの落書き」、3つ目のモーメントは「1998年頃、インディーズ」でした。

こっちのけんと：続いて太志さんの人生4つ目のモーメントは。

太志：「2000年頃、曲作り開始」です。

こっちのけんと：おお。これはもう20歳頃ですかね？

太志：そうですね。

こっちのけんと：ここでついに。

太志：大学生になっていて。で、大学生活が充実しなかったんですよ、僕。

こっちのけんと：そうなんですか。

太志：もし充実してたら、そのまま勉強して卒業してたかもなとは思いますね。

こっちのけんと：就職したりとか。

太志：あまり友達もできず、1人で家でいる時間が多かったゆえに鍵盤を買ってみたり。あの光る鍵盤。

こっちのけんと：指のとこが光る練習しやすいやつだ！

太志：とにかくできるだけ安いものを選んで。あとMTR（マルチトラック・レコーダー：多重録音機）って機械を買ったんですよ。8トラックぐらいしかない。しかもアナログで。箱みたいになっていて。フェーダー（※オーディオ機器・ミキサーなどの音量や出力レベルを調節・設定するためのつまみ）ってあるじゃないですか？

こっちのけんと：PA（音響）さんとかがやるような。

太志：あれが8つ。

こっちのけんと：8つだけ？

太志：8つでも多いほう。しかも記録媒体っていうのかな、確かZIP（ジップ）とかいう、フロッピーとも違うやつで。それだけで2,000円ぐらいするんですよ。

こっちのけんと：え？ 高っ！

太志：それで50～60分（ぐらいしか録音できない）。

こっちのけんと：すごい……。

太志：すごい考え方でしょ、なんか。今のDTM（デスクトップミュージックの略。パソコンやスマートフォンを使って行う音楽制作の総称）とはまた違う。

こっちのけんと：そういうので曲を作ってたんですね。今ではパソコンで全部できるじゃないですか。

太志：そう。だから、すごいなって。

番組では他にも、「インディーズブーム」に熱中した学生時代について語る場面もありました。

