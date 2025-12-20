菅原小春「冬でもタンクトップ」「できれば一生タンクトップでいたい」重ね着、かさばる服を嫌う理由とは？

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:25）。

12月のマンスリーゲストは、ダンサーの菅原小春（すがわら・こはる）さんです。

12月6日（土）の放送では、自身のキャッチコピー、俳優業などについて語っていただきました。

1992年生まれの菅原さん。5歳からダンスを始め、2010年にロサンゼルスへ渡り、独自のダンススタイルを確立。世界的歌姫で女優のリアーナのダンサーを務めたほか、韓国のガールズグループ・少女時代や2NE1などの振り付けを手がけ、国内外で活躍しています。また、米津玄師さんが手がけたFoorinの楽曲「パプリカ」の振り付けを担当。2019年のNHK大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」には俳優として出演するなど、ジャンルを超えて幅広く活動しています。

＊

鞘師：この番組では、1週目は「あなたの今のキャッチコピーを教えてください」というテーマでお話を伺っているのですが、菅原さんの今のキャッチコピー伺ってもいいですか？

菅原：「寒いのが苦手で、できれば一生タンクトップでいたい、菅原小春です」

鞘師：今日の服装とは真逆の！ 今、目の前に座っていらっしゃる菅原さんはタンクトップです。

菅原：真逆です（笑）。ジャケットを着ても（その下は）いつもタンクトップです。

鞘師：そうなんですね。

菅原：冬も、なるべく薄着でいたいので、すごく軽いジャケットを着て。軽くて温かいものを着て。“皮膚”のような。

鞘師：なるほど。それは、かさばるのがちょっと嫌だな、とかですか？

菅原：嫌ですね。“自分の体が洋服”みたいなところがあるのに、なんでさらに纏（まと）わなきゃならないのかと。魂が「重い！」と言っているような。（この時期は服の下に）何枚も（肌着を）重ねるじゃないですか。あの感覚がわからないです。すぐ脱いで、すぐ着られるのが一番いいんですけど。だから夏なんて、もうほとんど何も着ていないような格好でいますね。でも冬は着ないと寒いので、温かいジャケットを調達して、あとはタンクトップでいます。

＊

菅原さんが出演するNAPPOS PRODUCE（ナッポス プロデュース）舞台「oasis」は、2026年3月14日(土)から東京・サンシャイン劇場にて上演されます。詳細は公式Webサイトをご確認ください。

----------------------------------------------------

