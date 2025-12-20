大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する噂が浮上している。一時はタイラー・グラスノー投手がトレード要員だと報じられたものの、その話は否定され、行方に注目が集まっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のジェイソン・フライ記者が言及した。

グラスノーは噂されていたスクバル獲得のトレード要員について、アンドリュー・フリードマン編成本部長から「その話はない」と告げられたことを明かしている。

その場合、ドジャースがグラスノーを放出せず、どのような形でスクバルを獲得するのかに焦点が移る。タイガースはケンリー・ジャンセン投手やカイル・フィネガン投手といった即戦力の補強を進めており、来季はア・リーグ中地区の優勝候補とされている。

そのため、ドジャースはエメ・シーハン投手やリバー・ライアン投手、ギャビン・ストーン投手、ジャスティン・ロブレスキー投手、ベン・カスパリアス投手のような即戦力に加え、若手の有望株を加えて放出することになるだろう。

過熱するスクバル獲得の噂についてフライ氏は「ドジャースは先発投手陣の層が厚いため、補強の必要性はさほど高くない。しかし、ドジャースはドジャースだ。もし一流選手が市場に出れば、驚異的な戦力を誇る中核に彼らを加える可能性は極めて高い」と言及した。

