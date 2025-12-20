大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは来季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。目標実現へ向け、エドウィン・ディアス投手の補強など戦力整備を進めているが、それでも拭えない不安もあるようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

同メディアは「ドジャースほど先発の才能に恵まれたチームはないが、負傷は依然として大きな懸念事項だ。タイラー・グラスノー投手は、シーズンで22先発を超えたことが一度もない。ブレイク・スネル投手に至っては、27先発を超えたシーズンはわずか2度だけで、その2回はいずれもサイヤング賞を受賞している年だった。大谷とエメ・シーハン投手はともに6月に肘の手術から復帰し、レギュラーシーズンでは合計26先発にとどまった。佐々木朗希投手も右肩故障の影響で、レギュラーシーズンとポストシーズンを通じて50イニング未満に制限された」と指摘。

[sp_ad]

続けて、「それでもドジャースは、なぜか今ポストシーズンでは先発陣が全員健康な状態を保っており、そのおかげで佐々木とシーハンを不安定だったブルペンに回すことができた。しかし、同じことが再び起こると本当に期待していいのだろうか？」と懸念を示している。

ドジャース先発陣は現時点で球界屈指のクオリティを有しているが、1年を通して実力を発揮できるかはデーブ・ロバーツ監督やコーチ陣の運用次第かもしれない。

【関連記事】

【了】