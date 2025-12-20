ギリギリにならないと手を付けられない…アイナ・ジ・エンド「自分にとってストレスが溜まらないやり方だったらそれでいい」悩むリスナーにアドバイス

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。12月20日（土）の放送では、一足早いクリスマスパーティーも兼ねて、公開収録に集まったリスナーの皆さんと直接コミュニケーションを取っていきました。アイナ：今日の「ほな、また」は、1週間前の12月13日に渋谷でおこなった公開生放送後に収録した模様をお届けしていこうと思います。今、目の前には50人の「ほな、また」リスナーがいてくれております。皆さん、こんばんは！観客：こんばんはー！アイナ： イェーイ！ ありがとう。今日の「ほな、また」は、公開収録に集まってくれた皆さんとお話しをしていくってことで、気ままに楽しんでいってくださいね。公開収録に来てくれている会場の皆さんから、事前にメッセージをいただいております。ここからは皆さんの「小さな幸せ」を教えてもらったり、質問やお悩みに直接答えていきます。＜リスナ―からのメッセージ ラジオネーム・年越し男＞ひと足早いクリスマスパーティーということで、皆さんの理想のデートプランをお聞きしたいです。アイナ：さあ、年越し男さんはここにいますか？ あ、いた！ 年越し男さんはどこから来たんですか？年越し男：葛飾区です。アイナ：葛飾区はちょっと遠い？年越し男：ギリ東京ぐらい。アイナ：今日は、お一人で？年越し男：友達と来ました。アイナ：わあ、友達も葛飾っぽーい！年越し男の友人：いや、三鷹です。アイナ：三鷹！ いいね、ジブリね。ありがとうございます、今日は来てくださって。そして改めてね、ひと足早いクリスマスパーティー、理想のデートプランを知りたいとのことで、年越し男さんは今年デートしたりするんですか？年越し男：します。アイナ：キャー！ もう、こういう話を聞くのが一番好き。年越し男さんは、どんなクリスマスを過ごすんですか？年越し男：いや、アイナさんに決めてもらおうと思ったんですけど。僕の中では「クリスマスマーケット」に行きたいなと。アイナ：え、いいじゃないの！ 私、去年、クリスマスマーケットのイメージソングを担当したんですよ。あそこにデートで行けたらめっちゃいいやろなと思ったけど、行くんですね？ 理想のクリスマスデートプランね、ディズニーとかは行かないんですか？年越し男：ディズニーは行かないです。人がめちゃくちゃ多そうなので。アイナ：「クリスマスマーケット」も多いよ。私の理想のクリスマスデートはですね、私が寝ているときにチキンの丸焼きを焼いてもらって、その匂いで起きるじゃん？「嬉しい、やったー、チキン食べたい！」ってなったら、「チキンの前に散歩でもしようぜ」って一緒に道を歩いていたらプレゼントが床に150個置いてあるの。で、プレゼントを開けながら散歩すんねん。そうしたら日が暮れていって「もう夜や、帰ろうか」って。プレゼントだけ持って逃げるねん。年越し男：わかりました。やれるだけやってみます。＜リスナ―からのメッセージ ラジオネーム・そっち＞やらなきゃいけないことを後回しにして、ギリギリになって手を付ける癖がついてしまいました。そんな自分を直す方法を教えてください。アイナ：そっちさん、いますか？ あ、いたいた！ そっちさん、どうも。やらなきゃいけないことを後回しにしてギリギリになってしまうと。ちなみに、やらなきゃいけないことって何？そっち：大学の課題とか全部後回しにして、ギリギリになって……。アイナ：ってことは、そっちさんは大学生なの？そっち：大学生です。アイナ：そっかそっか。じゃあちょっと遊んで帰ってきて、やらなきゃいけないことがあるけど、まだやりたくない……気づいたら寝ちゃうとか？そっち：寝ちゃう。アイナ：なんか他にやることはないの？ 例えば私だったら最近ドラマの「VIVANT」を見ているんですけど、そういうのなんかないの？そっち：YouTubeとかTikTokとかはずっと見ちゃいますね。アイナ：見ちゃうよね。やらなきゃいけないことを先にやる方法だよね……こんなん私に聞くなよ（笑）！ 私は完全に後回しにしちゃうタイプなので、今もガーデンシアターの（ライブの）グッズの歌を作っているんですけど、実はめちゃくちゃ必死こいて作っていて。結構真剣に1週間ぐらい、ずっとパソコンに向き合って作っているんですけど、そのしんどさがもう本当に分かるので。一昨日かな、朝の8時までグッズの歌を作っていたのね。私も、そっちさんと一緒でやらなきゃいけないことを後回しにしちゃうほうなんですけど、それでストレスが溜まらないんだったらいいと思います。やっぱり先にやってスッキリして寝たい人もいるじゃん。でもうちらは多分違うんだよね。やりたいことを散々やってから「よっしゃ、もうやるしかない！」って、それが寝不足になるかもしれないけど、それが自分にとってストレスが溜まらないやり方だったらそれでいいと思う。そっち：ありがとうございます。アイナ：そう、それでいいんです。一緒に頑張っていこう！＜リスナ―からのメッセージ ラジオネーム・ゆう＞お付き合いをしている方にプロポーズされました！ これもアイナちゃんが過去に背中を押してくれたおかげです。ありがとうございます。アイナ：ということで、ゆうちゃんはいますか？ あ、ゆうちゃん！ さっき名古屋から来たって言ってくれていたゆうちゃん。プロポーズされたんですか？ゆう：されました。アイナ：ひゃあ、おめでとう！ やっぱり嬉しいもんなんですか？ プロポーズって。ゆう：はい、嬉しいです。今日も一緒に来ています。アイナ：一緒にいるの？ どこ？……いた！ 旦那ー！ 旦那様、やり手だ。あなたそんな可愛い笑顔をして。プロポーズって具体的にどういう気持ちになるの？「結婚してください」って言われたらびっくりするものなのかな？ それとも「あ、いける一生」みたいな。どんな感じなん？ゆう：あー、なんとなく予想はしていたので「今日来るかな」みたいな。アイナ：どこでプロポーズされたんですか？ゆう：先週が私のお誕生日で、その旅行先でしていただきました。アイナ：ひゃあー！ 旅行先でやるなんて本当にあなたやり手ね。で、なんて言われたんですか？ゆうの婚約者（旦那）：もうストレートに「結婚してください」って言いました。アイナ：確かにそれが一番嬉しいよね。「結婚してください」って言われて何て返したんですか？ゆう：「そろそろする？」みたいな。アイナ：ラフでいいね！「今日の晩御飯何にする？」ぐらいのテンション感。いいなあ。感激して泣いたりするものなんですか？ゆう：その直前に手紙をもらっていて、その手紙では結構泣きそうになっちゃって。アイナ：ひゃあ、嬉しいね。手紙で泣きそうになってプロポーズっていう。ね。末永くお幸せに過ごしていただけたら嬉しいです。おめでとうございます！アイナ：今、カンペで「アイナちゃんはプロポーズされたい？」だって。えー、今されても困るかも。アイナが結婚したらみんなどんな気持ちになる？え、嬉しい？ ちょっと嫉妬しちゃう？ えー、どうなんだろう。プロポーズされたいかどうかなんて今はわからないかも。親を見ていると、パパとママがすごく幸せそうなのよ。だから、結婚っていいんだろうなとは思うんやけど、いざ自分が他人と一生一緒にいるっていうのが、なんかイメージできなくて……いや、わからんな！ って感じです。それが今の私のシンプルな気持ちです。いっぱいのお便りありがとうございました！ そしていっぱいみんなと話せて嬉しかった、ありがとう！12月20日の土曜日は、東京ガーデンシアターでワンマンライブ「nukariari」が開催されます。会場に行けない人も配信がありますので、配信でぜひ応援してください。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm