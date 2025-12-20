今日の運勢は？ ★12月21日（日）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月21日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月21日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？今日は恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。自分自身の心が求めていることに素直に耳を傾けてみましょう。ラッキーカラーはピンクです。直感が冴えやすく、調子の良い運気です。今日は思い浮かんだことがあればメモに残しておきましょう。ラッキーカラーはオレンジやゴールドです。思考が冴えやすく成長に繋がるような日です。今日は視野を広げることを心掛けて色々なものに目を向けてみましょう。海外に関することにもラッキーがありそうです。対人運が好調でコミュニケーションが活発な運気となりそうです。今日はパートナーや親しい人と深い話をすると良いタイミングです。普段話しづらいこともこのタイミングだと上手く伝えられそうです。趣味が充実し楽しい運気の1日となりそうです。今日は友達に連絡をしたり、身近な人と楽しい時間を共有したりすることを心掛けてみましょう。人脈が広がりやすく人付き合いが活発な日。今日は人が集まる場所へ行くことを心掛けましょう。色々な人とコミュニケーションを取ることで有力な情報を収集することができそうです。金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、ショッピングに出かけたりするとラッキーが巡ってきそうです。特に欲しいものがない人は書店に出かけると収穫がありそうです。お家時間を大切にできると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、美味しいものを食べたり、心が整うような時間を大切に過ごしましょう。夜はゆっくりとお風呂に浸かれると良さそうです。内省がテーマの日。今日はこれまでを見直す時間を持ってみましょう。思考が整理がされたり、今後に必要なメッセージを受け取ることができそうです。仕事運が好調な日です。今日は頑張りすぎないことが大切な日です。仕事や課題に取り組む際は、「ここまで」と決めて進めるようにしましょう。日頃の疲れを癒す時間を大切にしましょう。ゆっくりとお風呂に浸かったり、沢山睡眠を取ったり、身体と心が素直に求めていることに耳を傾けましょう。モヤモヤした気持ちが出やすい日なので、1人の時間を大切にできると良い日です。瞑想をしたり、好きなアニメやドラマを観てリラックスする時間を持つようにしましょう。今日は、「今後どんなことに挑戦していきたいのか」を考えてみましょう。ワクワクする気持ちも大切に過ごせると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。