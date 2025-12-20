大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ユーティリティ選手のキケ・ヘルナンデス内野手がフリーエージェント（FA）になっている。再契約の可否についてはまだはっきりしていないが、左肘故障が少なからず影響するかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今季のキケはシーズンの大半で左肘の痛みを抱えながらプレーしていたが、オフシーズンに入ってから同箇所を手術。来年3月に行われるWBCへの出場は絶望的となり、来季開幕にも間に合うかどうか不透明な状況となっている。

同メディアは「クラブハウスのカルチャーという観点からすると、最終的に引退するまでの間に、キケがドジャース以外のユニフォームを着ている姿を想像するのは極めて難しい。ワールドシリーズ（WS）を3度制した彼は、ポストシーズンにおける象徴的存在となっている。そのため、FAの身でありながらも、最終的には戻ってくるように感じられる」と予想。

その一方で、「2025年に負った肘の故障は当初想定されていたよりも深刻だったことが判明しており、来季最初の数か月を欠場する可能性がある。こうした状況から、ドジャースがより差し迫った補強に対応する間、キケのFA去就についてはオフシーズン後半まで動きがないだろうと見るアナリストも多い。キケの故障は、ロサンゼルスが現在外野手市場を探っている理由の一つでもある」と指摘している。

