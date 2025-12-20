紫 今がCLAN QUEEN・yowaと共演、監督をマイが務める「天獄と地獄」MV公開

紫 今が、CLAN QUEENのyowaをfeatに迎え、12月10日（水）にリリースした最新曲「天獄と地極」のMUSIC VIDEOが公開された。

MUSIC VIDEOはCLAN QUEENのメンバーで、映像監督としても活躍するマイが監督を担当。そして、作品には紫 今のみならず、ボーカルとして楽曲に参加するCLAN QUEEN・yowaも出演。”天獄”と”地極”のそれぞれに化けた紫 今とyowaを映し出すアグレッシブなビデオとなっている。本作の公開に先立って、17日（水）には紫 今とyowaのコラボアーティスト写真も公開になっており、話題を集めていた。

＜リリース情報＞

紫 今 feat. yowa （CLAN QUEEN）

「天獄と地極」

12月10日（水）リリース

https://lnk.to/Hell_and_Heaven

＜ライブ情報＞

MULASAKI IMA presents. "MICELLE"

＜大阪公演＞

3月21日（土）Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・Lavt

＜名古屋公演＞

3月22日（日）ell.FITS ALL

開場/開演：17:30/18:00

出演：紫 今・Dannie May

＜東京公演＞

3月29日（日）渋谷 CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・TOOBOE