バルセロナは、来夏の移籍市場でセンターバックの獲得を検討しているようだ。19日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が報じた。

バルセロナでは、ウルグアイ代表DFロナルド・アラウホとデンマーク代表DFアンドレアス・クリステンセンの去就が不透明な状況。前者はメンタルヘルスに問題を抱え、後者は給与の面から2026年6月末に満了を迎える契約の延長交渉が滞っている状況だ。そのためバルセロナの強化部門は、少なくとも強力なCBを最低一人は獲得することが理想的であることを認識し、市場を注視しているという。

そこで、「バルサの4～5年間の問題を解決できる」可能性がある最も評価が高い候補に名前が挙がっているのが、マンチェスター・シティのクロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオールとインテルのイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの2人だ。両選手はともに、サイドバックも務められる左利きのCBで、足元の技術に長け、若くして大舞台での経験が豊富と、バルセロナが求める条件を満たしている。

気になるのは獲得にかかる費用だ。今夏も選手登録に四苦八苦したバルセロナは現在、“1：1ルール”（削減した人件費のすべてを、新たな人件費に使い回せるファイナンシャル・フェアプレーのルール）に適合していない。しかし、クラブが無条件に選手登録を再開できる状況に戻った場合、グヴァルディオールとバストーニは明確なターゲットとなるだろうと『ムンド・デポルティーボ』は予想。同クラブは来夏の時点での“1：1ルール”完全復活を目指しているとも同紙は付け加えている。

ただ、グヴァルディオールとバストーニの獲得には最低でも移籍金8000万ユーロ（約148億円）が必要と見込まれており、クラブ間交渉は一筋縄ではいかないだろう。代替候補として、ドイツ代表DFニコ・シュロッターベック（ドルトムント）やスペイン代表DFパウ・トーレス（アストン・ヴィラ）も高く評価されているが、獲得に全力を注ぐほどの関心は集めていないという。

また、所属クラブとの契約満了が近いイングランド代表DFマルク・グエイ（クリスタル・パレス）やフランス代表DFイブライマ・コナテ（リヴァプール）も注視しているが、スペイン代表DFエリック・ガルシアを上回る選手とは見なされていないようだ。U－21スペイン代表DFジェラール・マルティンが好調を維持し定着する可能性も無視できないが、「その実現が不確実な以上、クラブは備えを怠ってはならない」と『ムンド・デポルティーボ』は指摘している。