福岡県南西部に位置する大川市(おおかわし)は、九州一の大河「筑後川」が市の西部を流れる、木工業と密着してきたまち。480年余りの歴史を有し、現在でも生産高日本一を誇る家具産地として、匠の技が息づいています。

今回は、大川市にふるさと納税返礼品を提供するレザークラフト職人のお店「maf pinto(マフピント)」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

こだわりのレザー小物を! 大川市の返礼品提供事業者「maf pinto」について

maf pinto

・所在地：福岡県大川市酒見201

日本有数の家具産地・大川市は、こだわりのものづくりを続ける職人が住むまち。家具や建具以外にも、「レザークラフト」の職人がいるまちでもあります。

こだわりのレザー製品をつくる「maf pinto」は、2018年にブランドを立ち上げ、オンラインやイベントで販売。「店舗を構えるなら大川に」との思いから、2024年10月に大川市の家具販売店内に実店舗をオープンしました。

ブランドカラーを前面に出さず「使ってくださるお客様が主役である」という考えのもと、便利さを求めすぎないようシンプルな製品を心がけてつくられたレザー製品は、イタリア植物タンニンなめし革協会認定のレザーなど、素材にもこだわっています。

カードケースやコインケース、ブックカバーなど、おしゃれで使いやすいデザインのアイテムが勢ぞろい!

「大川市で生まれ育って、仕事で他県に住んでいる時もあったが、今大川で仕事をして生活をしているのがとても心地良いです」と、地域への思いを語ってくれました。

「maf pinto」の返礼品への想い

「maf pinto」は、返礼品として手帳カバーなど多彩なレザー製品を提供しています。

A5サイズ対応の手帳カバーは、色鮮やかな明るいカラーからシックなダークカラーまで豊富なカラーバリエーションも魅力! 永く使えるレザーアイテムは、自分へのご褒美はもちろん大切な人への贈り物にも喜ばれること間違いなしです。

「返礼品をお届けした後に直接連絡があり、お礼の言葉をいただきました」と、事業者は教えてくれました。

自治体からのメッセージ

家具のまち大川ですが、家具以外にも魅力がたくさんあります。「maf pinto」さんの返礼品は丁寧なつくりで手触りも良く、担当者も愛用しています。機会があれば実店舗にお越しいただければ幸いです。

大川市のふるさと納税返礼品について

「maf pinto」が提供しているレザー手帳カバー、キーリングを紹介します。大川市の中でも隠れた名品の返礼品です。

レザー手帳カバー A5

・本体サイズ：全長 縦約22.4cm×横約34.2cm 重さ約170g

・対応サイズ：A5サイズ 対応リフィルサイズ 縦210mm×横150mm 厚さ20mm

・寄附金額：6万5,000円

一つ一つ丁寧につくられた「レザー手帳カバー」です。イタリア植物タンニンなめし革協会から認定された良質なレザーを使用し、良質素材として協会が発行した認定証明タグが付いています。カラー展開も豊富(写真はイエロー。青はブックカバーです)。

キーリング キーホルダー 小銭入れ付き ミニ財布

・サイズ：全長 縦約13.5cm (リングまで含む) 横約3.5cm

・寄附金額：1万5,000円

本革でつくられた「コインケース付きキーリング」です。コイン10枚程度、お札3枚程度を収納可能で予備用財布としても便利!

今回は福岡県大川市の返礼品提供事業者「maf pinto」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。“家具のまち”で丁寧につくられたレザー製品を提供しているレザークラフト職人さんです。「素晴らしい人生を送るための道具として、良きパートナーになっていただきたい」との願いが一つ一つに込められています。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者