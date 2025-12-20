結果が全てとされるプロ野球の世界。毎年行われる契約更改では、好成績を残し大幅な年俸アップを勝ち取った選手もいれば、結果を残せず年俸ダウンとなってしまった選手も少なくない。そこで今回は、今シーズンに評価を上げられず年俸が下がってしまったドラフト1位入団選手をピックアップした。［1/6ページ］

西純矢

[caption id="attachment_243269" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの西純矢（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：創志学園高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（阪神）

今季成績：登板なし

育成契約、野手転向と新たな環境で来季を迎える西純矢。当然年俸はダウンとなり、来季の奮起が期待される。

創志学園高では甲子園のマウンドも経験し、2019年ドラフト会議では阪神タイガースから1位指名を受け入団。

高卒2年目となる2021年に一軍デビューを果たすと、翌2022年には14試合に登板し、6勝3敗、防御率2.68の成績をマークした。

2023年も5勝をマークしたが、昨季は一軍では僅か4試合の登板に終わり、0勝1敗、防御率2.70の成績となった。

今季は右肘の違和感で春季キャンプを途中離脱すると、その後右肘関節鏡視下関節鼠摘出術を受け、一軍登板が無くシーズンが終了。オフに育成契約、野手転向が発表された。

高校時代には強打者としても高く評価されていただけに、来季はドラ1としての意地を見せたいシーズンとなる。

平内龍太

[caption id="attachment_243270" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの平内龍太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：神戸国際大付高 – 亜細亜大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（巨人）

今季成績：12登板、1勝1敗、防御率5.74

一時は読売ジャイアンツのブルペンを支えていた平内龍太も、近年は成績が上がらず今オフに減俸となった選手だ。

亜細亜大では大学球界屈指の剛腕として注目を集め、即戦力投手として2020年ドラフト会議で巨人から1位指名を受け入団。

ルーキーイヤーは3試合の一軍登板に終わったが、プロ2年目の2022年にリリーフとして存在感を発揮。

同年は53試合に登板し、4勝4敗13ホールド、防御率4.32の成績をマーク。しかしオフに手術を受けた影響で育成契約に。

翌年に支配下復帰を果たし、11試合の登板で防御率3.95の成績を記録。昨季は31試合の登板で防御率2.16と好成績を残し、復活を予感させた。

しかし、今季は存在感を発揮出来ず。12試合の登板で1勝1敗、防御率5.74の成績に終わり、オフには減俸となった。

それでも、シーズン後半にはアンダースローを披露するなど新たな試みを披露。来季はブルペンの中心へ返り咲くために、再起の一年となる。

安田尚憲

・投打：右投左打

・経歴：履正社高

・ドラフト：2017年ドラフト1位（ロッテ）

今季成績：93試合、打率.243、0本塁打、25打点

一時は4番定着と期待されたシーズンもあった安田尚憲だが、昨季も一軍で存在感を示せず、オフには減額提示を受けた。

高校通算65本塁打を誇り、“将来の和製大砲”として2017年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団。

高卒3年目となる2020年に113試合に出場。自身初の規定打席に到達すると、打率.221、6本塁打、54打点の成績を記録。強打者として成長曲線を描くかと思われた。

翌年以降も出場機会を得たが、打率は2割前半台が多く、本塁打も1桁台と「スラッガー候補」としては物足りないシーズンが続いた。

今季も93試合に出場するも、目立った成績を残せずにシーズンが終了。レギュラー定着は果たせず、2年連続で本塁打も無しに終わった。

オフには現役ドラフトで履正社高の後輩、井上広大が阪神タイガースから加入。先輩としてドラ1スラッガーの頼れる姿を見せられるか。

石川昂弥

[caption id="attachment_211654" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの石川昂弥（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：東邦高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（中日）

今季成績：22試合、打率.139、1本塁打、5打点

地元・愛知の東邦高で甲子園を制し、脚光を浴びた石川昂弥。中日ドラゴンズ入団後はその輝きを放てず、今オフも年俸を上げることは出来なかった。

東邦高では投打でチームを牽引し、3年春の甲子園で優勝。地元のスターとして期待され、2019年ドラフト1位で中日に入団した。

プロ入り後はファームで経験を重ね、高卒4年目となる2023年に121試合に出場。打率.242、13本塁打、45打点の成績を残し、順調に成長しているかと思われた。

しかし、一軍定着が期待された昨季は82試合出場、打率.272、4本塁打、25打点と打率以外は軒並み成績を落とす結果に。

今季は開幕4番に抜擢されたが、最終的に22試合の出場と更に成績を落とし、オフには大幅な減俸に。期待と現実のギャップに直面する形となった。

高卒7年目を迎える来季、強打者としての成績が本気で求められるシーズンになるだろう。

山下舜平大

・投打：右投右打

・経歴：福岡大大濠高

・ドラフト：2020年ドラフト1位（オリックス）

今季成績：4登板、1勝0敗、防御率1.25

2023年の新人王に輝いた山下舜平大だが、今季は故障に苦しみ不本意なシーズンに。今オフは減額提示を受けた。

福岡大大濠高から2020年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。怪我に悩みながらもファームで経験を積み、2023年の開幕戦で一軍デビューを果たした。

同試合では勝敗は付かなかったものの、その後も多くの登板機会を獲得。最終的に16試合に先発登板し、9勝3敗・防御率1.61の好成績をマーク。同年の新人王に輝いた。

更なる飛躍が期待された昨季だったが、開幕から調子が上がらず。不本意な形でシーズンを終え、14試合登板で3勝6敗、防御率3.38と前年より成績を落とした。

今季も春季キャンプからコンディション不良に悩まされ、最終的に4試合の登板で1勝にとどまった。

それでも、万全な状態でシーズンに臨めれば、再び主役に返り咲くポテンシャルを持っていることは間違いない。若き右腕の再浮上に注目が集まる。

森敬斗

・投打：右投左打

・経歴：桐蔭学園高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（DeNA）

今季成績：28試合、打率.153、0本塁打、4打点

昨季はシーズン終盤、日本シリーズで存在感を放ち、更なる飛躍が期待された森敬斗。今季は一転して出場機会が減少し、年俸ダウンとなってしまった。

桐蔭学園高から2019年ドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団。高卒1年目から一軍の舞台を経験した。

しかし、翌年以降も与えられた出場機会の中でチャンスを掴めず、レギュラーに定着出来ないシーズンが続いた。

それでも、昨季はシーズン後半に遊撃手のスタメンとしての出場機会が増加。クライマックスシリーズ（CS）では攻守で躍動し日本シリーズ出場に貢献。

日本シリーズでも遊撃手としてフル出場し打率.300、出塁率.440を記録。ポジションを手中に収めたかに見えた。

ところが今季は開幕から打撃の調子が上がらず、最終的に一軍でわずか28試合の出場に。減俸となり悔しいシーズンを過ごした。

それでも、来季で24歳とまだ若く、成長の余地はまだまだ大きい。ポテンシャルを結果に変えられるかどうか、来シーズンは真価が試される一年となるだろう。

【了】