日本海と中国山地に囲まれた自然豊かな兵庫県香美町(かみちょう)は、山・海・雪・食の魅力が揃うまち。歴史的には山名氏の城下町として栄えました。農業・漁業が盛んで、地域でブランド化している「香住(かすみ)ガニ」、高級和牛のルーツ「但馬牛(たじまうし)」、地酒「香住鶴」などが特産品です。

今回は、香美町で開催される、840年前の平家落人伝説に基づく希少な伝統行事「百手(ももて)の儀式」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

源氏への思いを矢に込めた伝統行事「百手の儀式」について

百手の儀式

・開催日時：2026年1月28日(水)

・開催場所：平内神社

・アクセス：餘部(あまるべ)駅から車で約10分

「百手の儀式」は、毎年1月28日の夕刻から平内(ひらうち)神社で行われる伝統行事。寿永4年(1185年)壇ノ浦の合戦で敗れた平家の落ち武者たちがこの地に逃れ、再興を願って武を練り、源氏への思いを矢に込めたことに由来します。

集落の人々が武士に扮し、平家の旗を持って神社まで向かい、竹で編んだ45cm四方の的に源氏の目を描いた紙を貼り、三家の若者が101本の矢を射る儀式は、古式ゆかしい作法で行われ、厳かな雰囲気に包まれます。

最大の魅力は、日本史の教科書で学ぶ源平合戦の歴史が、この地で生きた伝統として息づいていること。武士の装束に身を包んだ地元の人々が平家の旗を掲げて神社へ向かう姿は、まるでタイムスリップしたかのよう!

また、香美町は兵庫県屈指の豪雪地帯。雪の中で行われる年もあり、しんしんと降り積もる雪と荘厳な雰囲気の中で行われる儀式という幻想的な光景を目の当たりにできる場合もあるのだとか。

101本もの矢が次々と放たれる様子は、平家の武士たちの強い思いと執念を感じさせ、心に深い印象を残してくれるだけでなく、現代では珍しい“本物の歴史体験”を味わうことができる貴重な行事です。

自治体からのメッセージ

800年余りの時を超えて受け継がれてきた「百手の儀式」へどうぞお越しください。この地に残る平家の落人たちの思いを感じながら、日本の歴史の1ページを五感で体験できる貴重な機会です。厳かに執り行われる儀式の中に、かつてこの地に生きた武士たちの誇りと願いを感じていただけます。

寒い季節の開催となりますので、暖かい服装でお越しください。そして、静かに儀式を見守り、その瞬間瞬間に込められた意味を心に留めていただければ幸いです。この特別な文化体験が、皆様の心に忘れられない記憶として刻まれますように。香美町でお待ちしております。

香美町のふるさと納税返礼品について

年末年始のごちそうにも! 香美町の返礼品の中でも人気の「但馬牛」「神戸牛」を紹介します。「今年がんばったご褒美に香美町自慢の牛肉を楽しんでほしい」と担当者は語っていました。

但馬牛 経産牛 スライス すき焼き 500g

・提供事業者：道の駅 村岡ファームガーデン

・兵庫県美方郡香美町村岡区大糠32-1

・内容量：すき焼き用スライス 500g

・寄附金額：1万8,000円

神戸牛や松坂牛など全国の名だたるブランド牛の素牛である「但馬牛」です。全国の黒毛和牛の99.9% が香美町生まれの「田尻号」の血統を引くという、伝統あるブランド牛。40ヶ月以上の「お母さん牛」である経産牛で、深みのある濃厚な味わいと奥深い旨みが特徴です。

神戸牛 焼肉セット 800g

・提供事業者：エスフーズ株式会社

・内容量：神戸牛 赤身焼肉200g×2P、バラ焼肉200g×2P 合計800g

・寄附金額：2万2,000円

和牛の最高峰「神戸牛」を楽しめる贅沢なセットです。神戸牛ならではの上品な風味と絶妙な口どけを、焼肉はもちろん、野菜炒めやBBQなどさまざまな料理で堪能できます。

今回は兵庫県香美町のイベント「百手の儀式」と、人気の返礼品を紹介しました。800年余りの時を経て受け継がれる伝統行事で、平家の武士たちの強い思いと執念など、“本物の歴史体験”を味わえます。雪が降る年もあるそうで、雪の中で行われる儀式は、より一層見ている人の心に深く残ること間違いなしです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

