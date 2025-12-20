今季両リーグで“100打点”以上マークした選手は、102打点でセ・リーグ打点王に輝いた阪神・佐藤輝明しかいない。パ・リーグ打点王となった日本ハム・レイエスは90打点だった。昨季はセパともに100打点を挙げた選手はおらず、100打点以上マークするのが難しい時代になっている。

今回は“助っ人外国人”に焦点を当て、各球団最後の助っ人100打点以上は誰だったのか見ていきたい。

2020年以降、100打点以上挙げた外国人選手はおらず、最後に100打点以上マークしたのは当時DeNAだったソトの108打点が最後。つまり元号が令和に変わってから、100打点以上マークした球団はDeNAしかないということになる。

セ・リーグの球団の助っ人外国人は2010年代、最も遡っても中日の2009年に110打点を挙げたブランコだが、パ・リーグはというと、楽天は2005年に球団が創設されてから助っ人外国人で100打点以上マークした選手はいない。日本人を含めても山﨑武司氏が2度、浅村栄斗が1度と3度だけ。

また、日本ハムとロッテは共に最後に100打点以上挙げた外国人は2004年のセギノール（当時日本ハム）、ベニー（当時ロッテ）だった。

【各球団最後の助っ人外国人100打点以上】

▼ 阪神

109 ゴメス（2014年）

▼ DeNA

108 ソト（2019年）

▼ 巨人

129 ラミレス（2010年）

▼ 中日

110 ブランコ（2009年）

▼ 広島

104 エルドレッド（2014年）

▼ ヤクルト

131 バレンティン（2018年）

▼ ソフトバンク

103 デスパイネ（2017年）

▼ 日本ハム

108 セギノール（2004年）

▼ オリックス

118 ローズ（2008年）

104 カブレラ（2008年）

▼ 楽天

該当者なし

▼ 西武

103 メヒア（2016年）

▼ ロッテ

100 ベニー（2004年）