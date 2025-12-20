スーペルコッパ・イタリアーナ（イタリアスーパー杯）準決勝が19日に行われ、コッパ・イタリア王者のボローニャと昨季セリエA2位のインテルが対戦した。

スーペルコッパ・イタリアーナは、昨季のセリエA1位と2位のチーム、そしてコッパ・イタリア王者と準優勝チームの計4チームによって争われる。18日にはセリエA王者のナポリが、コッパ・イタリア準優勝のミランを下して決勝に進出していた。

試合の均衡が破れたのは開始1分11秒、インテルが先制する。ハーフウェーライン付近でボールを奪ったアレッサンドロ・バストーニが、そのままドリブルでペナルティエリア手前まで運び、ボックス内へと柔らかいクロスを供給。ファーのマルクス・テュラムがボレーシュートでゴールへ叩き込んだ。

しかし35分、インテルDFヤン・アウレル・ビセックのハンドでボローニャがPKを獲得する。キッカーを務めたリッカルド・オルソリーニがど真ん中へと突き刺し、試合は同点で折り返す。

後半は両チームにビッグチャンスがあったものの、お互いのGKが好セーブを披露して得点は生まれず。試合は90分で決着がつかずにPK戦へ突入する。

1人目はお互いに成功したが、2人目と3人目はともに失敗。先攻のインテルは4人目も失敗してしまうと、ボローニャは4人目のジョナサン・ロウが決めてリードする。インテルの5人目を務めたステファン・デ・フライは成功させたが、ボローニャの5人目を務めたチーロ・インモービレが豪快に右上へと叩き込み、ボローニャが3－2でPK戦を制した。

クラブ史上初のスーパー杯を戦うボローニャが、ナポリの待つ決勝に進出。インテルは5大会連続の決勝出場を逃した。

決勝戦のナポリvsボローニャは、サウジアラビアの首都リヤドで22日に行われる。

【スコア】

ボローニャ 1－1（PK戦：3－2） インテル

【得点者】

0－1 2分 マルクス・テュラム（インテル）

1－1 35分 リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）

【ハイライト動画】ボローニャvsインテル