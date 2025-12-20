Aqua Timez太志が語る“ジャケ買い”時代の熱狂 インディーズブーム全盛期の青春「お小遣いで1枚だけ」

今回の放送では、5人組バンド・Aqua Timez（アクア タイムズ）のボーカル・太志（ふとし）さんがゲストに登場。1998年頃の「インディーズブーム」に熱中した学生時代を振り返っていただきました。
2003年に結成されたバンド・Aqua Timezのボーカルを務める太志さん。「決意の朝に」「虹」など数々のヒット曲を世に送り出し、2018年にバンド解散。その後、2025年8月24日のデビュー20周年で再結成し、2025年末まで期間限定で精力的に活動しています。
――――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。太志さんの1つ目のモーメントは「1995年頃、山田かまちの本を読んだ」、2つ目のモーメントは「1995年、ノートの落書き」でした。
こっちのけんと：太志さんをお迎えしております。それでは、先週の続きです。太志さんの人生3つ目のモーメントは。
太志：「1998年頃、インディーズ」です。
こっちのけんと：インディーズ、これはインディーズ音楽でしょうか。
太志：そうですね。当時は、メジャーとかそういうことって10代が気にすることじゃない。でも、インディーズブームってのがあったんですよ。
こっちのけんと：あったらしいですね。そういうのもめっちゃ気になります。
太志：ええ。普通のポップスやメジャーのCD屋とは別に、インディーズのCD専門店とかがあって。
こっちのけんと：お店がですか？ コーナーとかじゃなくて。
太志：1店舗で。
こっちのけんと：うわあ、すごい！ もうブームですね。
太志：ブームなんで、もうその店ばかり行くっていう時期にハマりましたね。試聴機も一部しかなかったので、はっきり言って、ジャケットで予想するしかないんですよ。「これ、スケボー乗っててかっこよさそうや、もう絶対買いだ！」みたいな。
こっちのけんと：そっか。もう本当にジャケ買いをするしかない。
太志：店長さんに聞くっていうのもあるけど、僕は1枚しか買えないんで。
こっちのけんと：お金ないですもんね、学生時代。
太志：そう。だから「どれにしよう」ってのを、それぞれみんな勝負でしたね。
こっちのけんと：なるほど。なんか聞いたことあります、そのアルバムを1つ買って、もうずっとそれを聴くしかないと。
太志：それしか買えないです。身銭を切るわけなんで、お小遣いとかバイト代でも。だから、ジャケットですごく選びました。
こっちのけんと：やっぱそこ大事だったんですね。
太志：大事です。その、どういう音楽かっていうのも雰囲気を、そこから感じ取るしかなかったという。
こっちのけんと：どういった曲を聴いてたんですか？
太志：いろいろなハードコアも聴きました。ヌンチャクっていうハードコアバンドがあったりだとか、GMFとか。で、だんだんインディーズがすごいブームになっていって、今ではもう知らない人はいないHi-STANDARDだったり、BRAHMAN、BACK DROP BOMB。その頃、「AIR JAM」っていう伝説的なフェスがあって。僕らはそのシーンのことを“AIR JAM周辺”って言っていましたね。
こっちのけんと：ああ、なるほど。
太志：だいたい僕らがCDをジャケ買い1枚すれば、あとは歌詞カードの一番後ろに「thanks to」って書いてある。それが対バンなんですよ。
こっちのけんと：ああ、なるほど。
太志：ってことは、「これに似てるバンドここにいるんだ！」と思って。
こっちのけんと：あ、もうそこからもう数珠繋ぎというか。
太志：そう、で、バンド名を見て、「あ、この辺なんだ」「この辺を聴けばいいんだ！」みたいなことをやってましたね。
こっちのけんと：面白い。特にインディーズだからこそ何の情報もないですもんね。
番組では他にも、大学時代に一転して孤独な曲作りを開始した2000年頃のエピソードなどについて語る場面もありました。
