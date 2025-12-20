1試合「3本塁打＆10奪三振」の歴史的快挙も…大谷翔平が会見場で見せた“表情”にスポーツ記者が驚愕「12分間まったく笑顔がなかった」

藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。12月13日（土）の放送は、スポーツ記者の小谷真弥（こたに・まさや）さんをゲストにお迎えしてお届け。ここでは、ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平選手の今シーズンの活躍を振り返りました。小谷真弥さんは1983年、大阪府生まれ、埼玉県東松山市育ち。明治大学付属明治高等学校、明治大学の野球部を経て、報知新聞社に入社。2009年からプロ野球を担当するようになり、千葉ロッテマリーンズ、横浜ベイスターズ、読売ジャイアンツなどを歴任し、2015年から北海道日本ハムファイターズ、2017年からメジャーリーグを担当。現在は野球専門Webメディア・Full-Countに所属し、大谷翔平選手らの最新情報を届けています。藤木：昨シーズンの大谷選手は、リハビリをしながら「50-50」（1シーズンでホームラン50本以上、盗塁50個以上）を達成して“すごいな”という話をしていましたけれども、今シーズンは、それこそピッチャーとして本当のリハビリをしていたシーズンにあたるわけですよね？小谷：そうですね。本当に手探り状態だったと思いますが、そのなかでも無事にというか、見事なくらい9月、10月にピークを持っていって、本当に素晴らしい調整だったと思いますし、改めて“すごい”と感じます。藤木：メジャーリーガーは、特にトミー・ジョン手術をするピッチャーが増えてきていますが、だいたい復活した年って（手術前よりも）球速が出ないなど、なかなか100％の力まで戻ってこないことが多いじゃないですか。だから、今シーズンはピッチャーとして成績を出すことは難しいんじゃないかなって……。小谷：私もそう思っていました。ただ、それを超える自己最高の球速を出していましたし、球種もさらに増えて、その全部の球が勝負球になるという。バッターからしたら本当に嫌なピッチャーだろうなと思います。藤木：復活したら、スピン量も含めてストレートの質が上がっていました。これは、何か要因があったのですか？小谷：投げ方を変えたんだと思いますし、大谷選手自身も、手術前に「以前のパフォーマンスを超えるために手術をするんです」という話をされていましたね。藤木：手術の術式は、普通のトミー・ジョンではなくハイブリッド式と言われていますね。小谷：そうですね。なので、より強力になったと思いますし、大谷選手自身も“ピッチャーには靭帯のケガはつきもの”ということで、「次もし手術することになったら、今回のピッチャーが最後かもしれない」というような話もされていますから、“残り期間を楽しむ”という言い方は良くないかもしれませんが、我々もありがたく思いながら取材していこうと思います。藤木：手術はもちろん“より良いものにしたい”という本人の努力があってのことでしょうけれども、どれだけ高いところを目指しているのかと……。小谷：我々では想像できないところですが、本当に常に先々を見ている感じですね。シャンパンファイトのときも、“大谷選手もすごく喜ぶんだろうな”とみんな思っていたら、シャンパンファイトが終わった瞬間にすぐシャワーを浴びて「お疲れさまでした」と帰っていってしまって（笑）。藤木：それは、ワールドシリーズが終わった後も？小谷：そうでしたね。ワールドシリーズ進出を決めたときも、選手の皆さんはグラウンドに出て家族と写真撮影をしたり、各々喜んだりしていましたが、大谷選手は本当に（撤収が）早いんです。ワールドシリーズで勝ったときも、（山本）由伸投手はシャンパンファイトの後に会見があるので、（先に切り上げて）会見に向けてシャワーを浴びに行ったりしていましたが、そのときに大谷選手も一緒に帰ってきて（笑）。宿舎に向かうバスが3便ほど用意されていたのですが、その一番最初のバスに乗って宿舎に帰っていくという……ワールドシリーズを勝ったんですけどね（笑）。藤木：何をしてもニュースになっていた大谷選手ですが、取材する立場で驚いたことはありましたか？小谷：「切り替えが早い」という話につながるのですが、10月17日（ミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦）の1試合で「3本塁打10奪三振」を達成した伝説の試合の後、MVPを受賞した大谷選手の会見があったんですけれども、そのときも（会見中の）12分間まったく笑顔がなかったのがすごく印象的で、逆に質問するこちら側が、どういうテンションで質問したらいいのか迷ってしまいました（笑）。藤木：あの試合は、投打においてメジャーリーグで超一流じゃないとできないことですし、レギュラーシーズンで達成するのもすごいことですが、ポストシーズンの勝ち上がってきた強いチーム相手にあれができてしまう。小谷：アメリカの記者も「リトルリーグをメジャーの舞台でやるのが大谷だ」と言ったりしますが、まさにそういう感じですね。“エースで4番”というか、本当にそういう試合だったなと思います。＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00～10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM