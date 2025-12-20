子どもがYouTubeで「乱暴な言葉」を覚えるのは悪くない!? 茂木健一郎が説く「AI」と同じ理由で脳が育つメカニズムとは？

脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティを務め、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00～22:30）。

当番組のスピンオフ番組「茂木健一郎のポジティブ脳教室」をTOKYO FMがお送りするポッドキャストポータルサイト「TOKYO FM ポッドキャスト」で配信中！ リスナーの皆様から寄せられたお悩みに、茂木が脳科学的視点から回答して「ポジティブな考え方」を伝授していきます。

今回の配信では、「子どもの言語能力・語彙力」に関する相談に、茂木が脳科学と自身の経験からアドバイスを送りました。

＜リスナーからの質問＞

私は3歳と1歳の男の子の父親です。子どもたちの言語能力や語彙力を育てていくうえで、親としてはどのような言葉かけをするのが良いのでしょうか？ また、テレビやYouTubeの影響で、ときどき乱暴な言葉を覚えてしまうことがあります。そのようなとき、自然な形で修正していく方法を脳科学的な視点で教えていただきたいです。

＜茂木の回答＞

これは多くの親御さんが気になさっていることだと思います。「テレビやYouTubeの影響で乱暴な言葉を覚えてしまう、これは困ったことだな」と感じるかもしれませんが、実は脳の言葉の回路というのは、乱暴な言葉も含めていろいろな言葉を知っておくことで、逆に相手を思いやったり、自分らしさを表現したりするような言葉遣いもできるようになってくると考えられているんです。

これは、いま相談者さんもお使いになられているかもしれませんが、AI（人工知能）の「大規模言語モデル」を例に出すとわかりやすいでしょう。ChatGPTなども、ありとあらゆる言葉を覚えています。もちろん、AIを開発する方々は、丁寧で相手を思いやるような言葉を話すように設計していますが、実はそのような巧みな言葉遣いができるようになるためには、乱暴な言葉も含めて「人間の言葉の多様な使われ方」を知っておく必要があるということが分かっています。

一見、丁寧に優しく話しているChatGPTのようなAIのなかにも、乱暴な言葉の理解はあります。そうでないと、人間というものを理解できないわけですね。ですから、ご心配されているようにお子さんがテレビやYouTubeで乱暴な言葉を覚えてしまうのは、ある意味では自然なことなのです。

ただ一方で、例えば昔から定評のある絵本の読み聞かせをしたり、良質なコンテンツに触れたり、何よりも普段から家族でニコニコ笑って楽しい時間を過ごすといった経験が重要です。お友達と思いやりのある遊び方をするなどの時間を積み重ねることで、脳のなかの回路は自然と良い方向へ行きます。

ですので、「YouTubeやテレビに触れると悪影響を受けてしまう」と、あまりネガティブに考えすぎないほうがいいでしょう。そうした表現に触れることも、人間の多様なあり方を知る一助になります。大人になっても乱暴な方はいますから、そういう人に出会ったときに、びっくりしてどうしたらいいか分からなくなってしまうほうが困りますよね。

乱暴な言葉も脳の言語野、側頭連合野の言語野に入れつつ、同時にお互い思いやりを持って優しく触れ合う時間も持つ。そうすることで、まさに人工知能のように豊かな言葉の回路をお子さんの脳に育てていくのがいいのかなと思います。

僕自身も昭和の人間ですが、赤塚不二夫さんのギャグ漫画や石ノ森章太郎さんの漫画など、いろいろな作品から言葉遣いを学びました。それでも大人になって、社会人として相手に敬意を持って接することは大事だと思えるわけです。そのときでも「乱暴なことを言う人の気持ち」が分かっていないと、世の中でそういう人に会ったときに対応できませんからね。

子どもは親の声を「お手本」にして育っていくと言われています。ぜひ相談者さんは、他人に対して敬意を持って、優しい思いやりのある言葉遣いをなさってください。そうすれば、自然と優しい語彙が身についていくはずです相談者さんが言葉の多様性を引き受けつつ、相手に対して優しく接する1つの「生きた教材」になってくだされば嬉しいなと思います。

----------------------------------------------------

音声版「茂木健一郎のポジティブ脳教室」

----------------------------------------------------

＜番組情報＞

番組名：茂木健一郎のポジティブ脳教室

配信日時：毎週土曜 22:30配信（予定）

パーソナリティ：茂木健一郎

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/dreamheart/