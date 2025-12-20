「佐々木投手がいなければドジャースは世界一になれなかった」佐々木朗希の今シーズンの活躍を現地で見たスポーツ記者が語る

藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。12月13日（土）の放送は、スポーツ記者の小谷真弥（こたに・まさや）さんをゲストにお迎えしてお届け。ここでは、今シーズンからロサンゼルス・ドジャースに加入した佐々木朗希（ささき・ろうき）投手について語りました。小谷真弥さんは1983年、大阪府生まれ、埼玉県東松山市育ち。明治大学付属明治高等学校、明治大学の野球部を経て、報知新聞社に入社。2009年からプロ野球を担当するようになり、千葉ロッテマリーンズ、横浜ベイスターズ、読売ジャイアンツなどを歴任し、2015年から北海道日本ハムファイターズ、2017年からメジャーリーグを担当。現在は野球専門Webメディア・Full-Countに所属し、大谷翔平選手らの最新情報を届けています。藤木：今回は、今シーズンのドジャースを振り返っていきたいなと思います。昨シーズンと何か変わったところはありましたか？小谷：正直、昨年が出来すぎなシーズンだったので、今年は何があるんだろうと思っていたら、それを余裕で超えてきましたね（笑）。もうすごかったです。藤木：ただ、レギュラーシーズンの最後のほうは、ブルペン陣がちょっと崩壊していたじゃないですか。誰が出ても打たれて、せっかく先発が試合を作っても負けて、なかなか地区優勝を決められず……というところでしたよね？小谷：9月は本当に苦しい試合が続いていました。（山本）由伸投手がノーヒットノーランを達成するんじゃないかというような好投を見せた試合でも、由伸投手が降りた後に試合をひっくり返されたり、“今年のドジャースは大丈夫か”と心配になるような試合が9月は続いていました。藤木：そんななか、佐々木朗希投手が帰ってきて救世主となったことは大きかったのではないですか？小谷：本当に素晴らしかったですね。ドジャースのウィークポイントを埋める活躍だったと思いますし、日本人3選手がみんな頑張ったからこそ、ドジャースがまた世界一になれたのかなと思います。藤木：佐々木朗希投手は当初、先発として回っていく予定が、肩のインピンジメントでマイナーに行ったりしました。小谷：やっぱり、本人的には悔しいシーズンだったかなと思いますし、本人もそういう話をしていたことはありました。それでも、佐々木投手がいなければドジャースは世界一になれなかったと思いますし、本当に貴重な戦力になった印象ですね。藤木：“日本にいたときから、肩の痛みはある程度あったのではないか”という話も出ていましたが、それが良くなったから復活できたということですか？小谷：そうですね。投球フォームもちゃんと見直して、「ケガをしているあいだ、肩の痛みを抜くと同時に元のフォームに戻した」ということは、本人も話していました。藤木：マイナーで数試合投げて、今までやったことのない中継ぎで戻ってくる。そのことについて、本人はどのような思いだったのでしょうか？小谷：やっぱり「チームの勝利に貢献したい」ということでやっていたんですけれども、最初のほうは、佐々木投手も初めてのポジションだったので、ブルペンでの様子がちょっと落ち着かないというか、慣れていないのかなという感じはありました。でも、ポストシーズンで日を追うごとに慣れていったのかなと思います。藤木：ドジャースは、もともと先発陣は充実していましたから、弱かったブルペン陣を補ったことで、ポストシーズンを勝ち進み、ワールドチャンピオンまでいけたのかなと。それでいうと、佐々木投手本人は悔しいことも多いシーズンだったと思いますが、ドジャースにとっては本当に獲得して良かった選手ですよね？小谷：本当に欠かせない戦力ですし、しかも、マイナー契約だったので（契約金が）安い。ドジャースにとっては、本当においしい補強になったなと思います。＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00～10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM