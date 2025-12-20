元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で13日に公開された動画に出演。メジャーで村上宗隆が入団したら盛り上がると思うチームを予想した。

村上宗隆

「村上選手が入ったらまた盛り上がるんじゃないかな」

スタッフが「勝手なイメージですけど、村上選手はアストロズ」と話すと、高橋氏も「いいかもしれない!」とうなずきながら、「アストロズもアメリカン・リーグ西地区の球団ですけど、もちろん資金力もあるし、今また盛り返してきたんですよ。レンジャーズがワッときたんですけど、ちょっと今年はダメで、そしたらアストロズがバッときたんで」と説明。

続けて、「アストロズはスター選手も多いですし、いろいろな野球のスタイルっていうのは……ラテンの選手も多くてノリでやる選手も多い。その中で中心でやってる選手は今まではアメリカ人も多かったんですけど、これからはラテンの選手が中心になってくると思うんで、そうなったときに村上選手が入ったらまた盛り上がるんじゃないかなと思うんですけどね」と予想した。