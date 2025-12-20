タレントの藤本美貴が9日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「夫が会社の後輩女性の誕生日に、6万円のドライヤーをプレゼントしていた」という30代女性のお悩みに答えた。

藤本美貴

夫のLINE「妻には言ってないから内密に」「愛」

たまたま夫のLINEを見てしまったという相談者は、「仲がいいと聞いていた後輩女性との今までのトーク内容を見てしまい、“妻には言ってないから内密に”と送っていた」と吐露。そこで、カード明細を確認したところ、プレゼント代が家計から引き落とされていることが発覚。さらに、LINEのトーク内容は、「仕事や家族の愚痴、芸能人の話がほとんどで、不倫的な雰囲気はほとんどなかった」というが、「ノリなのか、たまに“愛”と送り合っていて、気持ち悪さを感じた」とこぼした。

実は、夫と同じ会社で働いているという相談者。「相手の女性のことも知っているため、バカにされている気分」と怒りをにじませると、藤本も、「ムカつくね」「気持ち悪い」と同調。続けて、「証拠集めはしましょうっていうのは思いますよね。たまたま開けたLINEは、神様の贈り物です」と伝え、「それっぽい話は、LINEで残るようにしないでおこうということ」「LINEが見つかっても見つかってなくても、そんな6万円のドライヤーを会社の後輩にあげるとかない」と限りなく“クロ”だと想像した。

また、「同じ会社に勤めてるんでしょ?」と含み笑いを浮かべた藤本。「私は見つけたら、“〇〇っていうドライヤーどう?”って聞く。“使い心地いい? 何色にしたの?”って」「それを旦那さんに、“○○ちゃんがあのドライヤーは～”って言ってたよって伝える」と話すと、スタッフは、「そんな昼ドラみたいな……。怖っ!」と苦笑い。話しながら、藤本は、「は～もう耐えられない。ムカつくわ」とつぶやき、「私のこと舐めてますよね? って感じじゃん。すごい超舐められてますよ、あなた」と語りかけた。

「LINEで逃げようとしてる感じがまたムカつく。それといった内容は送ってないっていう。“え? 普通の話だよ?”みたいなことを想定してる感じが耐えられない。バカにしてんな～」と怒りが収まらない様子の藤本。「これだと詰めれないから、証拠を集めたい。逃げられないようにしたい」と意気込み、探偵を雇うことを提案。「その女の髪の毛が、家から6万円必要経費としてさ。私はいくらのドライヤーを使ってるんですか? って話じゃん。集めてください! ホントに。イラつくわ～」と呼びかけていた。

コメント欄には、「家計からっていうのが嫌ですね。ミキティさんと同じく言っちゃう!」「同じ職場でコソコソは本当気持ち悪い」「いいなあ私も欲しいなーって言えば相手青ざめそうだよね(笑)」「ドライヤーの使い心地聞いて欲しい」「いつも当事者のように怒ってくれるからほんとスッキリする」などの反響が寄せられている。