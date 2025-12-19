「まさに完璧なフィットだ」ドジャース、球団首脳がディアス獲得にご満悦…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手の獲得に成功した。ワールドシリーズ3連覇へ向け心強い存在が加わったが、一番喜んでいるのはブランドン・ゴームズGMかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ゴームズGMはディアスの入団会見で、ドジャースが彼の獲得に動いた理由を明かした」としつつ、「既に優勝争いができる戦力だと考えていたチームに、さらにインパクトのある選手を加えたいと思っていた。その中で、エドウィンはまさに完璧なフィットだと感じた。彼は利他的なスーパースターで、クラブハウスの文化にも自然に溶け込む存在だ。ポストシーズンでそれを何度も証明してきた。4回や5回からでもボールを受け取り、複数イニングを投げ切って試合を終わらせることができる。まさに我々が必要としていた選手だと感じているし、彼がもたらす影響を考えると本当にワクワクしている」という同GMのコメントを紹介。

続けて、「ディアスはMLB屈指の先発ローテをしっかりと支える存在になることが期待されている。チームは来季の3連覇を目指す中で、ブルペンにディアスを迎え、その支配的な流れを維持していく構えだ」と記している。

今季はポストシーズン終盤までブルペン不安を抱えたドジャースだが、ディアス獲得で弱点克服となるだろうか。

