巨人は19日、今季限りで現役を引退した長野久義氏と編成本部参与の契約を結んだと発表した。
今後は大学院で学びながら、スカウト部や国際部をサポートし、アマチュア有望選手や外国人選手の調査を中心とした編成業務に従事する。
▼ 長野久義氏
「自分自身、新たなチャレンジの１年になります。周囲の方々に色々と学ばせていただきながら、ジャイアンツのリーグ優勝、日本一に向け少しでも力になれるよう、精進していきたいと思います」
巨人は19日、今季限りで現役を引退した長野久義氏と編成本部参与の契約を結んだと発表した。
今後は大学院で学びながら、スカウト部や国際部をサポートし、アマチュア有望選手や外国人選手の調査を中心とした編成業務に従事する。
▼ 長野久義氏
「自分自身、新たなチャレンジの１年になります。周囲の方々に色々と学ばせていただきながら、ジャイアンツのリーグ優勝、日本一に向け少しでも力になれるよう、精進していきたいと思います」
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。