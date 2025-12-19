大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、外野手の補強を模索しているとみられている。当初はカイル・タッカー外野手やコディ・ベリンジャー外野手の獲得が有力視されてきたが、新たにラーズ・ヌートバー外野手の獲得も浮上した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ヌートバーは残り2年の球団オプションを持ち、右翼手として安定した守備力を誇る。

[sp_ad]

メジャー5年間すべてで平均以上の貢献を続けてきたが、今季は打撃面でキャリアワーストの数字を記録。そのため、トレードの対価が比較的抑えられる可能性があるという。

さらにドジャースとの縁も見逃せない。ヌートバーは2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表としてプレーし、大谷翔平選手らと共闘したことに加え、トミー・エドマン内野手はかつての同僚でもある。

ドジャース移籍が急浮上したヌートバーについてステビンス氏は「彼はトレードの対価としても、契約金としても安上がりだ。セントルイス・カージナルスから引き抜くのも容易だろう。タッカーやベリンジャーほど華やかな名前ではないが、現実的な選択になる」と言及した。

【関連記事】

【了】